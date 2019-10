El sistema de pensiones es insostenible y aumentar la edad de retiro no ayudará

La reforma al sistema de pensiones en México es un tema que, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador rehúse, no se puede posponer. Mario di Costanzo, ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y consultor financiero, explicó en entrevista para Infobae México las claves para entender el problema al que se enfrentan los millones de trabajadores que cotizan en el país.

Lo más importante es entender que aumentar la edad de retiro no resolverá el tema de fondo: la baja pensión que recibe un contribuyente en el país. Para di Costanzo dicho problema remite a la modificación en el sistema de pensiones que se hizo en 1997.

Hace 20 años, en México operaba el sistema de reparto solidario, en el que se le retenía una parte del salario de cada trabajador y se iba a un fondo común que financiaba todas las pensiones. En ese entonces, cada empleado recibía una pensión financiada por el resto de activos. Pero a partir de la reforma, surgió la capitalización individual, la cual hizo que cada persona dispusiera de su propia cuenta, donde se depositaban de manera directa sus aportaciones para financiar su pensión.

La reforma se hizo porque de continuar bajo ese régimen, la carga fiscal sería insostenible. Sin embargo, según la visión de Mario di Costanzo, el nuevo sistema ha traído mayores males al país.

“Este sistema no es capaz de generar una pensión suficiente para permitir que las personas mayores vivan adecuadamente. Lo que gana una persona ya pensionada es aproximadamente el equivalente al 32% del salario que tenía cuando trabajaba (la tasa de reemplazo), es decir, es una de las más bajas que hay en América Latina", explicó. Al respecto, es revelador observar que en Chile la tasa de reemplazo es de más del 40%, y en Argentina del 70 por ciento.

Aumentar la edad de retiro, una solución simplista

Para mejorar el sistema de pensiones se necesita una revisión global, empezando por la tasa de contribución (Foto: AFP)

México no puede pretender pagar una buena pensión con una tasa de reemplazo tan baja, y con una tasa de contribución del 6.5%. La tendencia a nivel mundial es aumentar dicha tasa de contribución y de manera paralela la edad de retiro.

Por eso, según di Costanzo, decir que con aumentar la edad de retiro se resolvería el problema resulta “simplista”.

“Aumentar la edad de jubilación podría implicar una menor presión para el gobierno en el corto plazo, pues no tendría que destinar dinero para ese sector en este y otros años. Pero este retraso ni significa que habrá una mejoría en la pensión, ni implica que uno dejará de tener ese problema dentro de 10 años”, agregó.

Para mejorar el sistema de pensiones se necesita una revisión global, empezando por la tasa de contribución. Y es que en toda la región, México tiene la más baja. “En Chile es del 10%, en Colombia del 12%, y en Argentina del 15%, el problema es que aquí los salarios son muy bajos y no les puedes pedir a los contribuyentes que ahorren más porque no les llegas el dinero”, sostuvo el ex titular de la Condusef.

A los salarios bajos se suma el cobro de las Afores, pues en México el porcentaje es del 1% sobre el saldo, cuando en otros países es del .50% o del .60%. Entonces los trabajadores ahorran poco y la comisión es alta.

Qué se debe hacer

El número de adultos mayores en México ha incrementado en las últimas décadas (Foto: Cuartoscuro)

El tema es complicado; según admitió el propio ex funcionario, es una reforma socialmente conflicitva porque implica una mayor carga para el trabajador, ya sea por el mayor aporte de dinero o por el aumento en los años de trabajo.

A pesar de lo impopular que resulte la reforma, el sistema de pensiones necesita mejoras. Para di Costanzo, la solución debería incluir la reducción de las comisiones en las Afores, el aumento en la edad de jubilación y el incremento en la aportación.

“Se podría pensar en un esquema híbrido, pero eso no se puede decidir unilateralmente, y menos ahora. Lo que se debe cuestionar de fondo es sí las jubilaciones individuales son el sistema adecuado”.

Es un debate que no puede esperar, pues resulta “una bomba de tiempo que explotará en uno o dos años". Así lo define Mario di Costanzo quien recalcó la urgencia de resolver el asunto durante la presente administración.

La reforma al sistema de pensiones le tocaría a López Obrador si quiere resolver el problema de fondo, porque si solo mueve la edad de retiro de a 68 años, se lo va a dejar la próxima administración, sea quien sea. Las reformas al sistema de pensiones siempre son impopulares, mas en la coyuntura en la que estamos. Y él no quiere que se trastoque su popularidad, pero creo que va a tener que hacer una reforma de pensiones y una fiscal.

Una mujer de la tercera edad vende bolsas para mandado en el Centro Histórico (Foto: Cuartoscuro)

En dicha reforma, debería incluir la porosidad del impuesto de la renta y la generalización del IVA (Impuesto sobre el valor añadido). Según di Costanzo, ambas se deberían discutir en el próximo paquete económico, junto al sistema de pensiones.

Otra medida es la flexibilización de las cuentas de ahorro voluntario, con lo cual se generaría mayor confianza entre los empleados y un mayor rendimiento.

“La dinámica ahí sería que tu puedas generar una cuenta en la que guardes parte de tu salario y puedas disponer de una parte al final del año, mientras que otro porcentaje se iría al fondo para el retiro”, explicó.

La educación financiera también es necesaria, así como la generación de confianza entre los contribuyentes. “El trabajador debe entender que ese dinero es parte de su patrimonio, y debe dejar de pensar que las Afores van a robarse su dinero”.

Su visión augura que, con la flexibilidad en el ahorro voluntario, se incrementaría la retención de un 6.5% a un 9 o 10%. Pero para ello también se requiere un incremento en el salario mínimo.

Un modelo cuestionable

Un anciano empuja un bote de basura en la calle de Donceles, en el Centro Histórico (Foto: Cuartoscuro)

Di Costanzo recordó que actualmente el pago de pensiones representa entre el 12% y 13% de gasto total del gobierno, cifra que se incrementa año con año y que no al largo plazo dejará de ser sostenible. Para él, la reforma de 1997 que llevó a México al sistema de pensión individualizada no ha funcionado, pero se mantuvo porque era la ruta que se tomó a nivel internacional.

"Yo creo que desde ese entonces ya se habían percatado de que el sistema de cuentas individuales tampoco era la solución. Pero se implementó porque las Afores ya se habían creado y no les podían decir ‘chin, salió mal, ya vámonos’”, afirmó.

Ahora resulta alarmante el número de personas que día a día llegan a la edad de jubilación. Para 2020, el ex funcionario espera que 9.5 millones de personas estarán en esta situación y en 2021 sean 11.5 millones.

El problema se repite en muchas partes del mundo, pero en México se ha acentuado por dos factores: los bajos salarios y el incremento en la esperanza de vida. Ante esta realidad, se debe enfrentar el hecho de que el sistema de pensiones es “una bomba de tiempo” que urge detener.





Fuente: www.infobae.com