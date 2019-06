'El tiempo es crucial', familiares de Norberto se reunirán con PGJ y SSC

Ciudad de México





La tarde de este viernes, familiares del estudiante Norberto Ronquillo, secuestrado la noche del martes, sostendrán una reunión con autoridades capitalinas.

Armando Martínez, rector de la Universidad del Pedregal, informó que la plática se llevará a cabo a las 17:00 horas, en las instalaciones de la Procuraduría local, para conocer los avances del caso.

En entrevista para Excélsior Televisión, Martínez informó que luego de la protesta que realizaron para llamar la atención de las autoridades, recibieron la llamada tanto del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta, como de la procuradora capitalina, Ernestina Godoy.

Explicó que hasta el momento, no se tienen avances en la investigación, por lo que solicitan que “se aplique el protocolo de desaparición forzada cuyos plazos están perfectamente establecidos y escritos”, aseguró.

Sabemos que es un tiempo crucial y por eso es que hemos salido a protestar, no nos hemos quedado, nos querían recibir el lunes a las 10:30, en otros momentos, etcétera. Lo que no se haga en este momento, no se va a hacer, de hecho está comprobado en el tema de desaparición”.

Aseguró que la última comunicación que tuvieron los papás del estudiante con los secuestradores fue cuando se realizó el pago del rescate y “desde ahí no se ha sabido más, eso fue hace casi 48 horas”.

Recordó que Norberto Ronquillo es un estudiante de excelencia en la institución y de los líderes en la universidad.

Ayer no nos tomamos la foto, a los mariachis los callaron y no hubo celebración, hubo tristeza y pues esperábamos que hubiera una versión por parte de la autoridad más expedita y no la hubo, así es que por eso hoy tomamos las calles”.

El pasado 4 de junio, Norberto Ronquillo, fue secuestrado al salir de la universidad. El estudiante fue privado de su libertad a las 9:30 de la noche en la colonia Exhacienda San Juan Huipulco, en la alcaldía Tlalpan.

Minutos antes, Norberto había mandado un mensaje a su novia para avisarle que iba para su casa, pero nunca llegó.

Horas más tarde, su familia recibió una llamada en la que se pedía un rescate para liberar a Norberto; el rescate fue pagado la madrugada del miércoles. La familia dejó el dinero en efectivo en una zona de la ciudad donde les indicaron los presuntos secuestradores.

Les prometieron que dejarían a Norberto en la avenida Canal de Chalco, muy cerca de Coapa, pero el joven no apareció. Lo único que encontraron fue su auto abandonado a un kilómetro de la universidad; Las llaves estaban tiradas a un lado del vehículo.