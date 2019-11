Eligen a Rogelio Hernández como presidente de CNH

Ciudad de México.- El Senado de la República eligió a Rogelio Hernández como presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En el debate sobre la idoneidad de los aspirantes, Mario Zamora, del PRI elogió a Paola López Chávez y a Hernández.

"De Carrizales, la quinta vez, evito hacer comentarios", dijo.

Julen Rementería, del PAN, afirmó que estaban satisfechos con dos de los perfiles que envió la Presidencia de la República.

"En el PAN, lo que nos mueve es la idea de que las cosas se hagan bien, dejando aparte las ideologías", sostuvo.

"Hay dos perfiles que sí pueden calificar: Paola y Rogelio. A la tercer propuesta, no me referiré".

La panista Xóchitl Gálvez destacó que esta elección tenía una relevancia enorme.

"Pemex tiene serios problemas económicos. Les tenemos que mandar certeza de legalidad, que el elegido se conduzca de manera imparcial", dijo.

"Reconozco capacidad de Paola. Mi voto no se lo daría a Carrizales, pero sí la tiene Paola y Rogelio".