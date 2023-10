Elimina AMLO su 'posdata': mensaje ya se internalizó

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de transmitir su "posdata" dirigida a los "conservadores" y leída por él en la conferencia mañanera en la cual desafiaba las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Nada más un paréntesis. ¿Ya se quitó lo del texto, de la posdata? ¿La pasaron hoy? ¿Hoy no? Ah bueno, es que ya no va haber la posdata, vamos a verla por última vez. No ya... mejor no, porque nos la prohibieron", comentó López Obrador.

El 3 de octubre, luego de que el Mandatario federal pidiera poner una "posdata" a una cortinilla que le ordenó el INE, la Comisión de Quejas determinó que la Presidencia debía eliminar dicho mensaje al considerar que contenía elementos y frases de naturaleza electoral.

Desde el 25 de septiembre, López Obrador quedó obligado a mostrar una cortinilla, previa a su mañanera, en la que se advertía que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación, debería tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Presidente dijo que ya no es necesario que siga transmitiéndose su "posdata", ya que el mensaje logró internalizarse.

"Ayer notificaron, como ya se mantuvo un tiempo, pues yo creo que el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario conservador, racista, clasista, si se está en favor de la corrupción del amiguismo, en el nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor, lo más recomendable. es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo porque les produce mucho enojo, aunque también son libres no, pero no está mal advertir", mencionó.

López Obrador dijo que su "posdata" iba más dirigida hacia los jóvenes porque son como "un libro abierto".

"A lo mejor van a cambiar, es de sabios cambiar de opinión, y sobre todo nos importa mucho el que los jóvenes nos vean, porque ya hay quienes tienen una idea preconcebida de las cosas y ya es difícil que cambien, pero los jóvenes tienen más frescura, son como un libro abierto.

"Y lo que siempre decimos: hay jóvenes de familias acomodadas que, mediante el estudio, la información, el conocimiento de la realidad de manera amplia, no sectaria, llegan a la convicción de que se tiene que promover el amor al prójimo, el humanismo y actuar no sólo con honradez, sino también que es más importante de manera honesta. Dicho lo anterior, ya no hay posdata", agregó.