Eliminar horario de verano, clamor del pueblo: Noroña

Agencias

Ciudad de México.- El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) consideró que la decisión de cancelar el horario de verano es ampliamente mayoritaria, además de ser un clamor popular, esto después de que en conferencia de prensa se le cuestionará si el tema había sido desechado o si en días próximos se discutirá ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

En un comunicado, recordó que su iniciativa derogaría los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para así eliminar el decreto por el que se establece el horario estacional en territorio nacional.

Fernández Noroña mencionó que, en su lugar, podrían permanecer los diferentes husos horarios como antes era en el país, a fin de terminar con el ajuste que cada seis meses se realiza, y que genera un impacto fuerte en la salud y bienestar de la gente.

“Ya lleva demasiados años y nunca nos han probado que tengamos un sólo beneficio, ni económico ni en el ahorro de energía, pues en los recibos no se ve reflejado. Me parece que ya no tiene justificación mantenerlo”, sostuvo.

Asimismo, negó que el atraso para su discusión y, en su caso, aprobación, se deba a un posible decreto presidencial que elimine el horario de verano, pues, dijo, dicha propuesta la planteó y llevó ante la Junta de Coordinación Política desde la legislatura pasada y ha existido desde entonces más aceptación y presión para resolver.

Finalmente, el legislador precisó que se solicitó información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretarías de Salud y de Energía para analizar la propuesta y, si fuera así, contar con alguna opinión; además, se discutirá después de Semana Santa.