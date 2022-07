'Embajador Salazar aprovecha derecho de picaporte'

Reforma

Ciudad de México.- A casi diez meses de su llegada al País, el Embajador Ken Salazar ha construido una relación con "derecho de picaporte" en Palacio Nacional que le permite incidir en la agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador, considera Pía Taracena, especialista en la relación bilateral.

Como ejemplo, cita la académica, está el decálogo de acciones contra el cambio climático presentado por el Mandatario mexicano en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima.

"En ese decálogo López Obrador hablaba de las energías limpias, yo no sé si el Presidente mexicano lo hubiera hecho sin la influencia del Embajador Ken Salazar, quien me parece ha sabido aprovechar este derecho de picaporte en Palacio Nacional que no recuerdo en un Embajador en tiempos recientes. Se habla mucho de Josephus Daniels, pero entonces era por la expropiación petrolera y el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

"Es muy positivo para la relación bilateral porque el Embajador es muy claro en decir que hay temas que atender en la cadena de suministro, el tema del AIIy-shoring, y avanzar en temas de seguridad y cambio climático. Así ha logrado ciertas cosas", estima la especialista.

¿Tenemos un Embajador más cercano a la 4T que a los intereses de EU?

"Es positivo que el Embajador vea que construya un diálogo con el Presidente López Obrador, aunque no esté de acuerdo en todo con él, como ocurre en materia energética y en diferencias en el tema laboral; lo que pasa es que es raro porque un Embajador no ve tan seguido a un Presidente en Palacio Nacional.

"O quizá es justo por eso que va tanto a Palacio Nacional porque entiende que tiene que presionar directamente al Presidente López y a su vez el Presidente no quiere llevar la comunicación con otros interlocutores, sino manejar la agenda directamente con el Embajador.

¿Es común que no represente los intereses del Departamento de Estado de EU?

"No es muy común, pero no es raro, los Embajadores están en otra ciudad, entonces cuando siguen las directrices del Departamento de Estado o del Presidente, en el caso de Ken Salazar tiene una comunicación más directa con el Presidente Biden que con el Departamento de Estado, eso también es interesante, porque es un Embajador que tiene acceso directo tanto con el Presidente de México como con el de Estados Unidos, sin pasar por las burocracias formales.

"Hay que hacer una diferencia entre lo que es una opinión a avanzar en temas de agenda y lo que debe hacer el Embajador comunicando los intereses del Presidente Biden al Presidente Obrador, pero sin meterse en opiniones que pongan en riesgo o que lo hagan parecer como cercano al Gobierno mexicano, recordaremos hace unos meses que dijo que la reforma eléctrica era algo que México debía hacer y que era positivo, en eso tiene que ser más cuidadoso el Embajador".

¿Qué expectativas hay de la visita AMLO-Biden?

"Es una visita necesaria, lo más importante es que limen ciertas asperezas que se notan en la relación entre López Obrador y Biden, y tener esta interlocución de alto nivel para que los temas que están sobre la mesa en esta relación bilateral puedan avanzar más rápido.

"Se trata de limar asperezas porque realmente los problemas de la agencia bilateral siguen creciendo, sobre todo conflictos de migración, para tratar de evitar sucesos como el de Uvalde o cómo cambiar la narrativa en un estado de Texas; ayer hubo una reunión importante donde se habló de que hay una invasión de migrantes y es una narrativa muy instalada y más en el contexto de las elecciones de noviembre.

"El Gobierno de Estados Unidos también necesita de esta reunión con México y viceversa, entender que la relación requiere más cooperación que declaraciones absurdas".