Embosca el CJNG a policías y mata a uno en Michoacán

Una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscó a elementos de la Policía Municipal de Peribán, en la entidad federativa de Michoacán. El ataque se registró hace unos momentos.

Se perpetró a la altura de la comunidad de Tenguerán y sobre la carretera Peribán-Buenavista. Autoridades locales reportaron la muerte de un agente policiaco como resultado del enfrentamiento.

El tiroteo se suma a las agresiones violentas cometidas por la organización criminal en distintos municipios del estado. La mañana de este miércoles se informó que células criminales, presuntamente pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, atacaron, bloquearon y quemaron vehículos.

Uruapan, Tangamandapio, Zamora y Jacona fueron las localidades en las que se registró la movilización de grupos armados y en donde se encendieron alertas de violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó a través de sus canales oficiales que varios de sus elementos sufrieron agresiones sobre la carretera de Uruapan-Lombardía, a la altura del municipio de Matanguarán, luego de que elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Guardia Nacional implementaron un operativo en el lugar de los hechos.

Asimismo, medios locales reportaron el ataque a través de redes sociales e informaron que un comando armado integrado por presuntos integrantes del CJNG ingresaron a Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, y rafaguearon las oficinas de la Jefatura de Tenencia, ubicadas frente al jardín municipal, además de haber lanzado bombas molotov a comercios y domicilios de las inmediaciones. Hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas o fallecidas.

Igualmente, en el perímetro de Tangamandapio, elementos policiales del cuerpo de seguridad de Michoacán, en una acción coordinada con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de la GN, aseguraron 128 cartuchos útiles, 11 cargadores, 50 estrellas poncha llantas, siete artefactos explosivos de fabricación casera y un vehículo con reporte de robo, según lo informado por la dependencia a través de Twitter.

Por su parte, la quema de vehículos ocurrió en los municipios de Chilchota y en la carretera de Jacona-Los Reyes con el fin de impedir el paso y bloquear el tránsito. No obstante, personal de la SSP arribó al lugar con el objetivo de preservar el orden y horas después fue removido el vehículo que obstruyó la circulación. Debido a los bloqueos carreteros y a la “violencia que se vive en la zona” se suspendió el servicio de la línea de autobuses Parhíkuni con destino a Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán.

La violencia desatada en Michoacán este miércoles sucede a los reportes de medios locales que informaron sobre una serie de enfrentamientos de supuestos miembros del CJNG con presuntos seguidores de José El Abuelo Farías, denominados como autodefensas y elementos de seguridad pública. Estos hechos se prolongaron hasta las 9:25 horas de este martes, luego de que los miembros del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, intentaron tomar la cabecera municipal de Tepalcatepec.

Asimismo, en la localidad de Buenavista, civiles armados recientemente rescataron a Ángel Gutiérrez Aguilar, alias El Kiro, fundador de grupos de autodefensas que fue privado de la libertad el pasado domingo. Algunas versiones apuntaron que Gutiérrez fue encontrado con su familia en un inmueble sin haber ingerido agua, alimentos y los medicamentos que El Kiro ingiere para tratar sus comorbilidades, como hipertensión, diabetes y problemas cardiacos.

“Lo que pasó fue que iba al médico hacia Apatzingán y ahí en Buenavista me agarraron las gentes, y me subieron a una troca pero no se quienes serían, me tuvieron dos días y dos noches, vendado, hasta que hoy en la madrugada fueron unos a rescatarme”, explicó Ángel Gutiérrez en un video que fue difundido en las redes sociales.

El pasado domingo, en cuanto se dio a conocer el plagio del fundador de las autodefensas, se comenzaron a reportar una serie de enfrentamientos armados en la región de Tierra Caliente, entre el CJNG y Cárteles Unidos, conformado por los grupos de Tepalcatepec, Los Reyes y La Nueva Familia Michoacana.