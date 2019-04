Emiliano Salinas y su vínculo con abusos en la secta NXIVM

NXIVM es una secta secreta acusada de maltratar a las mujeres, de la cual se dio a conocer que los hijos del expresidente, Carlos Salinas de Gortari, eran miembros y que tenían conocimiento de las terribles acciones del grupo, así lo dieron a conocer audios recuperados por el portal Aristegui Noticias.





La secta, con sede en Nueva York, es dirigida por Keith Raniere y Allison Mack, a quienes se les acusó de reclutar mujeres con fines sexuales.

NXIVM ganó un gran número de seguidores mexicanos con sus populares cursos de motivación, conocidos como Executive Success Programs (ESP), de los cuales Emiliano Salinas es directivo.









Las grabaciones expuestas por Aristegui Noticias fueron hechas en agosto de 2017 vía telefónica; en ellas, Emiliano Salinas Ocelli rechazó la gravedad del trato al que fueron sometidas esas mujeres y argumentó que sólo se conoce una versión parcial de los acusadores de NXIVM.





El interlocutor de Emiliano Salinas es el empresario Antonio Zarattini, quien renunció a la organización tras conocer las marcas con hierros a las que fueron sometidas algunas mujeres.





Emiliano Salinas da a entender que las víctimas pudieron haberse puesto ellas mismas en situaciones de vulnerabilidad al compartir confesiones, imágenes o videos delicados, cosas que él llama ‘colaterales’.





A continuación, las grabaciones obtenidas por Aristegui Noticias:





Recordemos que este tema estalló en junio de 2018, y al respecto, la esposa de Emiliano Salinas, la actriz Ludwika Paleta, declaró sentirse triste por las acusaciones que rodeaban a su pareja:





Me da tristeza que esta noticia esté presente, pero más tristeza me da que la gente no sepa leer, la gente se queda con los encabezados y tú lo sabes, porque lo que más nos llama la atención son los encabezados, las notas amarillas y creo que somos una sociedad que no indaga y que se deja llevar por lo que dicen”.









La actriz prefirió no entrar en detalles sobre las acciones que en su momento su marido tomaría:





"No me enfoco en ese tema, pero sí me gustaría decir que lo único que podemos hacer está en nosotros y no podemos cambiar nada y ese es un pensamiento que comparto”.





En este escándalo también estuvo involucrada la hermana de Emiliano Salinas, Cecilia Salinas, quien era licenciataria de otra división de NXIVM: la escuela Rainbow Cultural Garden, para niños de preescolar; además de que era poseedora de los derechos de Jness en México, otro programa creado con el supuesto fin de empoderar a mujeres.





