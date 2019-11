Emite PC medidas por ceniza en tres alcaldías de la CDMX

Ciudad de México.- Las cenizas que han caído provenientes del Volcán Popocatépetl afectan este domingo a tres alcaldías.

Se trata de Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que no sólo se han registrado cenizas, en ocasiones se ha podido observar algo de "incandescencia" en el cráter del Popocatépetl, abundó.

La dependencia detalló que se registró un episodio de tremor, seguido de emisión continua de cenizas por la noche y esta madrugada.

Se conoce como tremor a una señal sísmica al interior del volcán que mantiene amplitudes y frecuencias constantes durante minutos, horas y hasta días.

Esta mañana, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México llamó a la población a mantenerse informada sobre la actividad de dicho volcán, así como seguir recomendaciones de las autoridades ante la caída de ceniza y su dispersión hacia municipios de la entidad, entre ellos, Valle de Chalco.

En su cuenta de Twitter, @pciviledomex, la dependencia señaló que se registraba la caída de ceniza en el Municipio de Valle de Chalco, por lo que pidió a ciudadanos cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas.

Informó que se registró caída de ceniza volcánica en Atlautla, Ozumba, Ayapango, Tlalmanalco, Amecameca, y exhortó a evitar realizar actividades al aire libre.

Recomendó a la población cubrir depósitos de agua, y sugirió que si se contamina, no debe beberse ni utilizarse para preparar alimentos.

Ayer, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reportó que desde las 11:06 horas se presentó un episodio de tremor acompañado de emisión continua de cenizas del Popocatépetl, que el viento desplazó hacia el oeste-noroeste.

Explicó que la mayor parte del tiempo no se contó con visibilidad, aunque en ocasiones se pudo observar algo de incandescencia en el cráter, además de que se reportó caída de ceniza en Amecameca, Juchitepec, Ozumba, Tepetlixpa, y Atlautla, Estado de México, y en Ayapango y Cuautla, Morelos.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, a partir de las 21:30 horas del sábado, la actividad sísmica y la emisión de ceniza disminuyeron, e informó que el monitoreo del volcán se mantiene y cualquier cambio se reportará oportunamente.

Recomendó a la población permanecer en lugares cerrados, vestir ropa de manga larga para protegerse, cerrar puertas y ventanas, cubrirse nariz y boca con un pañuelo, así como no usar lentes de contacto.

El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2.