Empate... y bronca

Ciudad de México.- La tercera será la vencida. El Instituto Nacional Electoral (INE) informó ayer que en la segunda encuesta de preferencias sobre quién debe presidir a Morena dio como resultado un empate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Ello obliga a una tercera encuesta que decida al ganador.

Y en el mejor estilo de Morena, Muñoz Ledo, quien había sido amplio triunfador en la primera encuesta, armó la bronca. Protestó y calificó el resultado como "robo".

"¿Cómo me van a explicar que gané dos a uno y ahora me cuasi empatan? Se nota que están dispuestos a todo. No es un fraude, es un complot, es una conspiración contra la democracia", alegó.

Según tres encuestadoras contratadas por el INE, Muñoz Ledo obtuvo en la encuesta realizada esta semana, donde se preguntó a militantes y simpatizantes de Morena, 25.34 por ciento de preferencias por 25.29 de Delgado.

En el primer sondeo realizado hace 15 días, en el que participaron decenas de aspirantes, el veterano político había obtenido 41 por ciento contra 27 de Delgado. En la segunda encuesta participaron únicamente 5 finalistas. En la tercera contenderían sólo Porfirio y Delgado. Este último aceptó someterse a una tercera encuesta.

"Hasta el momento se ha llevado un proceso transparente, metodológicamente impecable", dijo el actual coordinador de los diputados de Morena.

"No es posible, estadísticamente, decir quién está por arriba del otro. Ellos están empatados y no hay manera de dar un claro ganador de la presidencia de Morena", resumió Carlos Rodríguez, uno de los dos expertos de la UNAM encargados de traducir las encuestas.

El actual presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió una auditoría de las encuestas para disipar dudas sobre metodología y resultados.

La bronca levantada deja en suspenso la realización de la tercera encuesta, pues Muñoz Ledo exigió la declinación de Delgado o, de lo contrario, acudirá, dijo, a la Corte para impugnar el resultado. Delgado pidió hacer inmediatamente el tercer sondeo.

Respecto a la designación de la secretaría general, ahí sí hubo ganadora definitiva. La senadora Citlalli Hernández, de 30 años de edad y del ala de izquierda de Morena, obtuvo 21.44 puntos porcentuales por 13 por ciento del segundo lugar.

Debido al criterio de paridad y, considerando que serán hombres los que definan la presidencia, corresponde a una mujer el segundo cargo en Morena.