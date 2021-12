Emplaza AMLO a Sergio Aguayo: no soy Díaz Ordaz

Reforma

Ciudad de México.- Luego que Sergio Aguayo señaló que Andrés Manuel López Obrador replica los modos autoritarios de Gustavo Díaz Ordaz en el conflicto que atraviesa el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Presidente de la República emplazó al académico a presentar pruebas.

"Otro intelectual famoso, Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues ¿por qué no las presenta?"

"¿A ver cuáles son las pruebas que tiene?", dijo el Mandatario.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo afirmó que sin los cambios que trajo su Gobierno, intelectuales continuarían engañando a muchos y afectando con su pensamiento "retrógrada" e irracional a los jóvenes.

"Los entiendo, se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son: conservadores", subrayó.

Ayer, López Obrador acusó deshonestidad intelectual del articulista de REFORMA.

"Además que lo están planteando académicos, Sergio Aguayo, los escritores del REFORMA, es mucha deshonestidad intelectual porque no se puede decir ignorancia, porque pues es gente que sabe de procesos políticos. Son hasta doctores en ciencia social, cómo no van a saber distinguir o diferenciar una cosa con otra", dijo el tabasqueño.

En respuesta, Aguayo defendió en Twitter el contenido del artículo 'Ecos del 68', publicado el 8 de diciembre en este diario.

"El presidente me acusa de deshonestidad intelectual por haber asegurado que en el manejo del conflicto en el CIDE su gobierno replica los modos autoritarios y la negativa al diálogo practicados por Gustavo Díaz Ordaz. Tengo la evidencia para demostrarlo".

"Jamás dije que se reprime igual que en el 68. La tesis de la columna es que hay desprecia al CIDE, trato autoritario y negativas al diálogo. Por eso se llama 'Ecos del 68'".

Este lunes, el Mandatario dijo que comparar el conflicto estudiantil del CIDE con lo ocurrido en 1968, cuando el Estado masacró a estudiantes, es un despropósito.