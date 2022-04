Emplaza López Obrador a ministros y diputados a rebelarse a expresiones externas

CDMX.- Ante los debates y discusiones que se desarrollan en la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Diputados sobre el futuro del sector eléctrico, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a los ministros, jueces y diputados a "rebelarse" contra presiones externas y de sus partidos.

En la rueda de prensa matutina, el titular del Ejecutivo señaló que se viven presiones de empresas nacionales y extranjeras para que en el sector eléctrico no tengan preponderancia las empresas públicas.

"Ojalá y se rebelen los legisladores, y se asuman como auténticos representantes populares, no lo descarto y lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros, es un emplazamiento a la definición", sentenció López Obrador.

Criticó el proceso que desarrolla la Corte para pronunciarse respecto a la Ley Eléctrica propuesta por su gobierno y que definirá si es constitucional o no.

"Vi un rato lo del debate ayer en La Corte, y es pura fundamentación legal, no van al fondo. Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele trato, si no preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad que el trato que reciben las empresas particulares", insistió.

La Corte determinó que este jueves decidirá sobre el fondo de la Ley Eléctrica.

El presidente también mostró su molestia por la votación de la Suprema Corte en el sentido de declarar inconstitucional el apartado de la Ley de Austeridad que impedía a los ex funcionarios de alto nivel emplearse por un plazo de diez años en el sector en el que laboraron en la administración pública.

"De ahí que resulta aberrante el que los ministros no establezcan normas o cancelen, desechen estas limitantes.

"Sostengo lo de ayer, es muy lamentable que los ministros de La Corte, no se si todos, porque hay ministros que tienen una dimensión social, la mayoría y esto pasa en todo el poder judicial son como abogados patronales", reiteró el presidente.

Dijo que persisten casos cuestionables como el de Luis Téllez, quien forma parte de la mesa directiva de la empresa constructora de ferrocarriles, Bombardier, y que fue funcionario en gobiernos pasados.

Bombardier es la empresa que proveerá los convoyes del Tren Maya.