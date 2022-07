En Casa Blanca, AMLO urge a Biden plan migratorio 'agresivo'

Washington D. C.- Durante la reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, un programa agresivo para resolver los problemas migratorios y el estadounidense le dijo que hay que tener paciencia.

"Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para que no se paralice la economía por falta de fuerza de trabajo. El propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará el plan propuesto por usted de destinar más de un millón de dólares para la construcción de obras de infraestructura", dijo López Obrador a Biden.

"Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación".

"Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo (ríe Biden), pero sin un programa agresivo no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo".

El Mandatario mexicano planteó al estadounidense 5 puntos para abordar en la relación, de los cuales el quinto fue el tema migratorio.

En su oportunidad, Biden dijo que podrán superar los desafíos trabajando juntos, y pidió paciencia a AMLO.

"Yo creo que trabajando con usted vamos a poder superar los desafíos de ambos gobiernos. No quiero sugerir que no hay problemas, porque sí los hay, lo que hay que tener es paciencia. En realidad estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos 5 puntos", afirmó Biden.

"Espero que mis acciones durante toda mi carrera hayan demostrado el respeto que le tengo a México. Tenemos liberales, conservadoras y extremadamente conservadores".

Como parte del programa, los Mandatarios estuvieron en compañía de sus esposas, Beatriz Gutiérrez Müller y Jill Biden.

Previamente, el tabasqueño se reunió con Kamala Harris en la residencia de la Vicepresidenta estadounidense.

Durante su visita a Washington, el tabasqueño hará un homenaje a Franklin Delano Roosevelt y Martin Luther King.