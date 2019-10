En cinco estados, casi la mitad de todos los homicidios que se cometen en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy en conferencia de prensa, un informe detallado en materia de seguridad. Acompañado de los integrantes del Gabinete de Seguridad, el mandatario informó sobre las acciones que su gobierno ha realizado en dicha materia, a casi un año de que tomó posesión.

"Es importante que todos los mexicanos conozcan qué se está haciendo para garantizar la paz y tranquilidad del país. Es nuestra principal preocupación y ocupación. Todos los días trabajamos este tema. Es el gabinete que más se reúne porque estamos diario de 6:00 a 7:00 de la mañana recibiendo informes, tomando decisiones para garantizar la paz y tranquilidad del país”, dijo López Obrador.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, admitió hoy que continúa alto el número de homicidios en el país, pero ya se registra un punto de inflexión y disminución en dicho delito de diciembre de 2018 a agosto de 2019.

Foto Cortesía Presidencia

De acuerdo a los datos presentados por el secretario, el máximo histórico en homicidios dolosos ocurrió en julio 2018 con 3.074 sucesos. Desde el 2015 se presentó un incremento en el indice de este delito con 1.1% en comparación con el 2014, para el 2016 fue de 2.8%, en 2017 1.9%, en 2018 creció el 0.8% .

El secretario de Seguridad afirmó que el actual Gobierno ha logrado “un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos”, pues el número de asesinatos sigue en aumento, pero a menor ritmo.

Durazo explicó que a partir de este año hubo un punto de inflexión en este delito, logrando disminuir a un 0.4 % la tendencia creciente. También indicó que el 41.5% de los homicidios se concentra en los estados de Guanajuato con 9.2%, Baja California con el 9.1%, Estado de México con el 8.1%, Jalisco con 7.2% y Chihuahua también con la misma cifra.

Foto Cortesía Presidencia

Declaró que el Gobierno de López Obrador, iniciado en diciembre de 2018, heredó una “crisis de inseguridad crónica, que marcó sexenios e incluso décadas”.

“Hablamos de 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas, solo durante 2018”, expresó.

Refirió que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, 79,4 % de los mexicanos decían sentirse inseguros el año pasado, cuando fueron abiertas 29.106 investigaciones por homicidio doloso.

Foto Cortesía Presidencia

Asimismo, indicó que existía un grave problema de impunidad e ineficiencia del sistema de justicia penal, con una “cifra negra” de 93,2 % de delitos que no se denuncian y solo 1,14 % de probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que en el combate al crimen organizado se han dado golpes al poder financiero de las organizaciones delictivas, congelando cuentas a 1.900 personas lo que equivale a 47 millones de dólares, más de 5. 000 millones de pesos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 23 de agosto de este año se han encontrado 352 sitios de inhumación clandestina, 594 fosas ilegales y se han exhumado 706 cuerpos, de los cuales se han identificado 206 hasta la fecha.

Foto Cortesía Presidencia

El estado de Veracruz es donde se han hecho más hallazgos de este tipo con el 18.18%, le sigue Colima con 16.16%, Sinaloa con 11.95% , Guerrero con 9.42% y Jalisco con 8.75%.

El informe con respecto a la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Encinas indicó que se han hecho 10 operativos de búsqueda en 5 municipios de Guerrero, donde se revisaron 211 puntos durante 65 jornadas de trabajo.

También se creó una fiscalía especial para la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Sobre la grave crisis de feminicidios por la que atraviesa México, el subsecretario dijo que se han declarado 2 alertas de género: una en Puebla y otra en el Estado de México. Se ha dado seguimiento de la implementación de 20 alertas en 18 entidades y 410 municipios del país.

Foto Cortesía Presidencia

En materia de migración indicó que del 1 de diciembre del año pasado al 30 de septiembre de 2019, gobierno mexicano ha recibido 54. 377 personas migrantes, lo que representa un incremento exponencial , ya que el 2014 se recibieron tan solo 2. 137. Al terminar el año estiman que serán unas 70.000 u 80.000.

En el informe que rindió el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que con el Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos, iniciado el 20 de diciembre de 2018, se ha evitado el robo de 16 millones de litros de gasolinas y se han asegurado más de 13 mil vehículos, 5. 072 contenedores.

De acuerdo a las datos presentados por Sandoval, antes de implementar estos operativos, en noviembre de 2018, se robaban 81.000 de barriles diarios, hoy, la cifra es de 4.000 barriles diarios.

Foto Cortesía Presidencia

Respecto a las acciones que llevan a cabo en las zonas fronterizas, tanto del norte como en el sur del país, el Ejército Mexicano tiene desplegados a 14.951 elementos en 20 puntos en la zona norte y 11.965 en el sur distribuidos en 21 sitios de revisión.

El secretario de Defensa Nacional indicó que se han rescatado 61.057 migrantes en estos 10 meses de gobierno de López Obrador.

Tanto la Secretaría de Marina como el Ejército Mexicano han realizado acciones que derivan en aseguramientos al narcotráfico. En total han asegurado 10 373.220 millones de dólares, casi 36 millones en moneda nacional, 95 laboratorios, 205 embarcaciones, 5.914 armas de fuego y han detenido a más de 20.000 personas; informó Rafael Ojeda, secretario de Marina.

Luis Rodríguez, titular de la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad recientemente creado, informó que hasta el día de hoy son 70.920 efectivos desplegados en los 32 estados de la República, de los cuales 13.096 son reclutas de nuevo ingreso, los restantes son elementos tanto de la Policía Federal, Marina y Ejército.

López Obrador reiteró que se trata de una nueva estrategia en materia de seguridad, en “Donde lo fundamental es mejorar la condiciones de vida, de trabajo, de muestro pueblo, nunca más desatender a los mexicanos, que el gobierno no le de la espalda al pueblo, que haya trabajo, que se rescaten los salarios, el campo, que se atienda a los jóvenes y que haya bienestar, con la premisa que la paz y la tranquilad son frutos de la justicia, no se pueden resolver problemas solo de manera coercitiva, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede acabar con la violencia con violencia”, concluyó el presidente mexicano.





Fuente: www.infobae.com