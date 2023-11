'En el PRI festejan, cómo no, si aplastaron al PAN'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El senador panista Damián Zepeda cuestionó la "terrible negociación" que entabló el blanquiazul con el PRI para repartir escaños bajo la fórmula de mayoría relativa.

"En el PRI están festejando, pues cómo no, si aplastaron al PAN", deploró.

Para la Cámara alta, el tricolor postulará a 14 candidatos para la primera fórmula, el PAN a 13 y el PRD a tres.

"Salvo los estados gobernados por cada partido, prácticamente en todos los demás el PAN tenía posibilidad de quedar en segundo lugar o de pelearlo", argumentó Zepeda.

En opinión del ex dirigente nacional del blanquiazul, Acción Nacional representa una fuerza mayor que la que tiene el PRI.

"Sin embargo, cuando ves el resultado, resulta ser que el PRI lleva más primeros lugares que el PAN. Como en qué planeta el PRI tiene más fuerza electoral. Tenemos cinco estados gobernados contra dos, y en muchos estados su votación ya es marginal".

"Me parece una terrible negociación por parte del PAN: en el Senado no hace ningún sentido. Tienes que garantizar que el Senado esté bien integrado. Y lo que hoy vemos es que el PAN entregó en la mesa estados que debió haber competido o peleado por ganar o bien haber accedido a la primera minoría. Y no sólo llevan más (el PRI) en primera minoría: también llevan más en segunda. ¡No sé en qué planeta estaba la dirigencia cuando negoció esa lista, les dieron 10 vueltas".

Zepeda consideró que fue un mal reparto que perjudica a Acción Nacional.

"Regresaron a un esquema tradicional de 'a mí me toca esto a ti aquello'. Veo el siglado tradicional de reparto, pero además un mal reparto. ¿Bajo qué lógica el PRI tiene la primera fórmula en la CDMX? En Nuevo León, ¿quién ganó la elección al Senado? Ganó MC con sus dos y luego el PAN, y por qué dices ya no tienes posibilidades de tener Nuevo León?".

"En Puebla, gobiernas la capital y le das la primera al PRI. En Sonora, gobiernas la capital y decides dársela al PRI. En Yucatán, gobiernas el estado y decides dársela al PRI".