‘En esta administración no dejaremos solos a los más pobres’

Agencias

Al informar que este año casi diez millones de personas han recibido apoyo de los programas prioritarios, con una inversión social superior a los 164 mil millones de pesos, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, subrayó que el Gobierno de México no deja solos a los más pobres.

Indicó que las circunstancias adversas impactan a todos, pero las personas con mayores carencias sufren más. “La diferencia esencial es que en esta administración no los dejaremos solos, por eso aquí estamos, con el propósito firme de no dejar a nadie atrás ni afuera”, aseveró.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, May Rodríguez afirmó que la actual política social se hace escuchando los sentimientos de las personas y trabajando desde el territorio en las comunidades de mayor marginación.

Detalló que, a nivel nacional, de enero a octubre del presente año la Secretaría del Bienestar ha entregado pensiones para el bienestar a ocho millones 25 mil 587 personas adultas mayores, lo que representa una inversión de 128 mil 612 millones de pesos.

Añadió que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente atiende a 996 mil 986 derechohabientes, con una inversión acumulada de 13 mil 972 millones de pesos, mientras que el Programa de apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras, da cobertura a 240 mil 126 sujetos de derecho.

Respecto al Programa Sembrando Vida, apuntó que un total de 422 mil 205 sembradoras y sembradores están recibiendo un ingreso mensual que representa una inversión social por 19 mil 586 millones de pesos para sembrar árboles frutales y maderables. Agregó que en el estado de Puebla este programa llega a 17 mil 200 sembradores con 43 mil hectáreas.

En el pueblo de Tlaxcalantongo, perteneciente al municipio de Xicotepec y donde fue asesinado Venustiano Carranza, May Rodríguez expuso que, además de su riqueza histórica, esa región tiene una gran diversidad cultural pues se hablan las lenguas totonaca, náhuatl y otomí.

Informó que en Xicotepec más de 23 mil personas reciben beneficios de los programas prioritarios del Gobierno de México, por lo que en esa parte del país se han entregado más de 330 millones de pesos en apoyos sociales.

Desde ese lugar de la Sierra Norte de Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno le seguirá dando preferencia a la gente humilde, por lo que mediante el combate a la corrupción y sin aumentar impuestos se cuidará que el presupuesto alcance y se siga empleando en beneficio del pueblo.

Subrayó que no faltará el apoyo para las personas adultas mayores, las personas con disparidad y las hijas e hijos de madres trabajadoras, además que también alcanzará el presupuesto para el programa Sembrando Vida. “Mientras estemos en el gobierno no van a dejar de recibir los campesinos apoyos para que cultiven sus parcelas”, sostuvo.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, destacó que los beneficiarios de la cuarta transformación son los pobres y se pronunció por seguir los principios de no mentir, no traicionar, no robar y hacer todo con apego a la ley.

En el evento también estuvieron presentes, por parte de la Secretaría de Bienestar, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes, y el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Hugo Raúl Paulín Hernández, así como la presidenta municipal de Xicotepec, Laura Guadalupe Vargas.