'En este Gobierno no habrá machismo'

Ciudad de México— En medio del incremento de los feminicidios y la violencia de género, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este jueves el Acuerdo por la Igualdad y aseguró que, en su Gobierno, no habrá machismo.

"Por lo que corresponde a nosotros decirles, no va a haber en este Gobierno discriminación, no vamos a apostar por la igualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución y no habrá machismo", expresó.

El mandatario inició la conferencia de este día con la presentación de un listado de compromisos, que contemplan 6 objetivos y 37 estrategias.

En su intervención, López Obrador aseguró que su Administración ya trabaja en esta ruta, como lo demuestra la inversión realizada en los programas de Bienestar.

"Me da mucho gusto que se firme este acuerdo, no para lo que se va a hacer, sino fortalecer lo que estamos haciendo, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres", dijo.

"Esto es evidente y se puede constatar nada más viendo la tabla de los programas de bienestar".

El político tabasqueño elogió a las mujeres por su sensibilidad y también por su honradez. Incluso explicó que esa es la razón por la que prefieren que las Tesorerías de las escuelas estén a cargo de mujeres.

El jefe del Ejecutivo mostró cifras de ocho programas en los que destacan las mujeres como beneficiarias son mujeres. Entre ellos se encuentran Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores, donde las mujeres tienen participación mayoritaria.

El acuerdo incluye poner al centro a las mujeres y niñas discriminadas, más y mejores empleos, educación, respeto y no violencia, así como centros de trabajo que permitan a las mujeres compartir las labores de cuidado en el hogar.

Con la firma, el Gobierno también se compromete a una nueva cultura nacional basada en la igualdad de derechos.

En días pasados, Reforma reveló que los feminicidios aumentaron 150 por ciento en los últimos cuatro años y las violaciones se incrementaron 37 por ciento en el mismo periodo, según datos oficiales.

En los primeros siete meses de 2019, las Fiscalías y Procuradurías estatales iniciaron 540 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que en 2015 se contabilizaron 216.

Es decir, que el promedio diario pasó de 1 a 2.5, de acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reporta ese delito de 2015 a la fecha.

Este jueves, López Obrador fue recibido con aplausos en el salón Tesorería, donde las primeras cinco filas de sillas fueron ocupadas por funcionarias del Inmujeres.

"Qué agradable que temprano reciba este aplauso, muchas gracias, muchas gracias", expresó el mandatario.

En el acto estuvieron presentes las titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Nadine Gasman, titular del Inmujeres, quienes aseguraron que el Acuerdo también es fruto de 32 foros de consulta realizados en las entidades federativas.