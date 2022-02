En este Gobierno no hay ladrones: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- Ante anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en megaobras de la actual Administración -como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya-, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su Gobierno no hay ladrones.

En conferencia, el Mandatario federal afirmó que serán aclaradas todas las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2020.

Los resultados, dijo, son preliminares, pero sus opositores, "los conservadores corruptos", aprovechan la información para atacar a su movimiento.

"Desde luego, lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo, no, ya no opera, hablando en lenguaje de seguridad, y en la delincuencia de cuello blanco, porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, pero antes operaba el chupacabras, el Diablo, don X, etc, con impunidad, ahora ya no, no somos iguales".

"En este Gobierno no hay ladrones, para que quede claro".

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló que su Gobierno responderá porque no son igual a los de antes.

"No, ya no opera, hablando en lenguaje de seguridad, y en la delincuencia de cuello blanco, porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, pero antes operaba el chupacabras, el diablo, don X, etc, con impunidad, ahora ya no, no somos iguales".

Este lunes, REFORMA publicó que en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, la ASF halló adjudicación de contratos con costos mayores para la edificación de la Torre de Control, respecto de los mismos trabajos realizados en la terminal de pasajeros, además de pagos sin comprobación documental y contratos que incumplen requisitos solicitados por la Entidad Mexicana de Acreditación.

Admite anomalías en Segalmex

López Obrador admitió las irregularidades por más de 8 mil millones de pesos que la ASF detectó sobre Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y reconoció que hay denuncias por malos manejos en contra de funcionarios de la dependencia que encabeza Ignacio Ovalle.

"Se han presentado denuncias, no precisamente por las observaciones de la Cuenta Pública sino por otras formas de evaluación que defecto la Secretaría de la Función Pública, ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar".

Al ser cuestionado si Ovalle seguirá al mando de Segalmex, el Mandatario dijo que si no hay pruebas y se demuestra que se cometió un delito, no se puede juzgar a nadie.

"No podemos hacer juicios sumarios, pero si quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie, pero si necesitamos presentar todos los elementos y ya se está haciendo una investigación de fondo en Segalmex".

"Ya lleva pues más de seis meses que se presentaron denuncias, incluso penales, creo que como un año".

El Mandatario dijo que su gobierno procurará que no haya saqueos.

"Y que no se confunda a Segalmex con la Conasupo", agregó.

El pasado 26 de enero, REFORMA publicó que el Gobierno destituyó y denunció ante la FGR a tres directores del organismo Segalmex por irregularidades en compras y licitaciones.

Los relevos fueron en la dirección de Operaciones, en la dirección Comercial de Liconsa y la Unidad de Asuntos Jurídicos. Esos cargos eran ocupados por Bernardo Fernández Sánchez, Manuel Lozano Jiménez y Carlos Antonio Dávila Amerena.