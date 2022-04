En homenaje en UANL, papá de Debanhi llama a jóvenes a cuidarse y obedecer a sus padres

Excélsior

Monterrey.- Con un sentido homenaje, sus compañeros de la UANL recordaron a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la joven estudiante de leyes cuyo cuerpo fue hallado en el interior de la cisterna del motel Nueva Castilla tras 13 días desaparecida.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología, así como de otras carreras, colocaron ofrendas como flores, veladoras, muñecos de peluche y dibujos de la alumna de 18 años en la escultura de la lechuza.

Al evento asistieron sus padres: Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, quienes recibieron las condolencias de estudiantes y personal académico.

El padre de Debanhi Susana rindió un sentido mensaje en el que llamó a los jóvenes cuidarse y obedecer a sus padres.

“A veces ustedes creen que uno les dice porque no quiere que se diviertan. No señor, ahorita no es igual que hace 30 años, tengo 52 años de edad, tengo experiencia y si uno se los dice que no salgan es porque un quinto, un sexto sentido de nosotros dice que va a pasar algo”, dijo.

Comentó que los jóvenes tienen ganas de comerse el mundo y no reflexionan en los peligros.

“Pero se sienten libres porque ya tienen una credencial de elector pueden hacer lo que quieran, hagan caso a los maestros, a sus papás y Dios los bendiga a todos”, mencionó.