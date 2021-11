En INE tienen fondos; que se bajen el sueldo: López Obrador

Alfredo Moreno / Agencia Reforma

Ciudad de México- Ante la queja del titular del INE por el presupuesto aprobado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el organismo deberían aplicar un plan de austeridad y bajarse el sueldo porque "se rayan" con sus salarios.

En su conferencia mañanera, el Mandatario federal acusó que los consejeros electorales ganan más que él y les pidió bajar gastos en viáticos, comidas y vinos.

"Yo no opino lo mismo, tienen recursos suficientes, deben haber obtenido como 15 mil millones ¿Cuánto les aprobaron de presupuesto? Además que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen el sueldo, ganan mucho, los consejeros ganan más que el Presidente, se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos, y a todos los gastos superfluos", lanzó López Obrador.

"Austeridad republicana y alcanza el presupuesto".

El Ejecutivo puso de ejemplo de austeridad el presupuesto que tenía la Presidencia cuando él llegó al poder y lo que se ejerce actualmente.

"¿Cuánto es lo autorizado? 19 mil millones ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros la Presidencia ejerció 3 mil 600 millones y ahora estamos ejerciendo 600, y trabajamos muy bien, sin ningún problema, porque pues ya no hay gastos superfluos", ejemplificó.

"Nada más imagínense cuánto se ahorra la Presidencia por no usar aviones, helicópteros privados, antes hasta para ir a jugar golf usaban helicópteros, no hemos comprado vehículos, hasta vendimos camionetas blindadas y lo que había en exceso, entonces claro que pueden ahorrar".