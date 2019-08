En la 4T está mal visto ser empresario: Gálvez

Ciudad de México.- En la Cuarta Transformación es mal visto ser empresario, tener negocios, lo que propicia que funcionarios oculten información, afirmó la senadora panista Xóchitl Gálvez.

En medio de la discusión aparejada a un presumible conflicto de interés en que incurrieron el director de Pemex y la directora de Cenagas, la legisladora hidalguense explicó que el problema asoma cuando los funcionarios públicos no manifiestan la información necesaria.

"El problema que tiene el Gobierno del Presidente López Obrador es tratar de empatar esto de ser empresario, de ser rico, porque algunos de ellos son ricos, como el caso de la ex Ministra Olga Sánchez Cordero y del propio Poncho Romo --con un patrimonio seguramente bien habido--, con sus obligaciones. El problema es que en esta Cuarta Transformación es mal visto ser empresario, tener negocios, están estigmatizados", sostuvo.

En entrevista telefónica, Gálvez señaló que, en esa tesitura, "todo mundo oculta esa información, pero es un delito ocultarla porque ellos estaban obligados a manifestarlo. Y el conflicto de interés lo que hace es que cuando tú vas a tomar una decisión que puede beneficiar a tus negocios, te excusas.

"El problema no es tener negocios, el problema no es que tengas hijos que sean socios de una empresa, el problema es no declarar. Creo que eso es lo que no han entendido los funcionarios que llegaron, porque es mal visto tener negocios, porque es mal visto ser rico."