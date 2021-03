'En la 4T hay relevos, el problema es de la Oposición'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la 4T ya hay relevos generacionales, mientras que en la Oposición tienen un problema.

"Estoy muy contento porque hay relevo... es la generación que sigue, no sé si me explico. Yo tengo 67, de 50 para arriba hay mujeres y hombres, se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad sí hay relevo de este lado. Ellos tienen problema, nosotros no, hay un abanico", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que en su movimiento existe gente con convicciones y con el ideal de seguir con la Cuarta Transformación.

"Entonces, eso es lo que hay que tener: gente con convicción, que les importe la gente, que les interese la Nación. Es un proceso y vamos para allá, a la patria se le sirve, no se le cobra. Pero eso es lo mejor, hay muchos eh, yo estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional", expresó.

El Presidente mencionó que para el 2024 se jubilará y que ya se está preparando psicológicamente para ese momento.

"Si el pueblo lo decide y el creador lo permite, estoy hasta el 24 y me jubilo, ahí sí a Palenque, y jubilarme es no volver a participar en nada. No opinar, estoy haciendo un trabajo, me estoy preparando psicológicamente, voy a hacer un libro que tengo pendiente.

"Voy a hacer ese libro y me va llevar unos tres años, voy a estar ocupado, creo que voy a tener pensión, tengo mis comprobantes que pagué mis cuotas. Y el tiempo que voy a estar para acá, van a ser como 20 (años) me va alcanzar porque la vida en Palenque no es muy cara, además Beatriz ya tiene su trabajo, entonces voy a dedicarme a eso, a escribir. Y, con todo respeto y cariño, no voy a estar recibiendo a nadie que tenga que ver con la política, no voy a meterme en nada", finalizó.