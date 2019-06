En la CDMX operan todos los cárteles del país, dice experto

Ciudad de México.- El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas Rodríguez, consideró imposible pensar que no operen el conjunto de organizaciones criminales que hay en el país en la Ciudad de México, y eso no sólo significa el Cártel Jalisco Nueva Generación, sino todas.

Tras la captura en días pasados de integrantes de esa organización criminal en esta capital, el especialista en temas de seguridad manifestó en entrevista que es ingenuo pensar que en la Ciudad de México no operaba la delincuencia organizada en un lugar donde es el centro financiero neurálgico del país.

Explicó que los grupos delincuenciales de esta naturaleza no tienen mucha conveniencia en operar directamente en un espacio territorial como es la Ciudad de México en la venta de drogas al menudeo, al consumidor último, cuando en realidad pueden estar dedicándose a negocios que son mucho más redituables.





“Lo que estamos viendo ahorita, es que mucha gente va a decir que es del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque es una marca que infunde terror, porque son actualmente los más violentos”, opinó.









“Si pensamos en las personas que fueron detenidas, yo creo en particular me suena raro que a la primera llegan y digan soy del Cártel Jalisco Nueva Generación, y me parece que lo que estaban buscando es que los soltaran a la hora que ellos se presentan como del Cártel Jalisco Nueva Generación por una cuestión del temor que le puede generar a cualquiera enfrentarse al poderío de ese cártel”, mencionó.





Rivas Rodríguez aseguró que la Ciudad de México está en una crisis que vive todo el país, relacionada con el narcomenudeo, porque ha dejado de ser una nación de paso para transformarse en una de consumo de drogas.





“Hoy la droga se consume en nuestro país lamentablemente, y esto es una muy mala noticia, porque el narcomenudeo se asocia a otros delitos como consecuencia precisamente de la descomposición que genera”, abundó.





Dijo que los usuarios más fuertes de drogas para mantener vivo su consumo lo que hacen es precisamente cometer delitos que pueden afectar a la sociedad; "estamos hablando de secuestros, extorsiones, robos y el narcomenudeo también se asocia y tiene una correlación directa y positiva con el homicidio doloso".

En la medida que aumenta el narcomenudeo se incrementa el homicidio doloso porque es un mecanismo de control de los territorios y es parte de la crisis que vive la ciudad, expresó.

El experto en temas de seguridad aclaró que “yo no podría decir que específicamente sea el Cártel Jalisco Nueva Generación que está directamente operando en la Ciudad de México, seguramente es el que provee de la droga, de protección, que provee de estructura, eso sí, pero que opere la venta directa no estoy tan seguro”.

Sobre otros negocios de ese cártel, Rivas Rodríguez manifestó que primero es la red de distribución de drogas, en este caso desde la frontera sur, desde Quintana Roo y Chiapas donde llegan vuelos clandestinos que proveen de estupefacientes y otro punto es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En la ciudad esta organización criminal desarrolla, no necesariamente negocios violentos, pero sí el lavado de dinero, que es determinante para la operación de los grupos criminales y en esta ciudad desde aspectos que pueden facilitar la apertura del comercio, actividades de servicios, etcétera, que pueden tener una fachada lícita, pero que en realidad son para lavar los recursos provenientes de las drogas.

Refirió que otro aspecto es que la red de corrupción necesita alimentarse y el mejor lugar es la Ciudad de México, porque aquí se tiene todo el aparato federal y el local.





“La ciudad tiene una situación de que permite el anonimato por su tamaño, la forma en que vivimos a las carreras permite más anonimato que el interior de la República”, aseguró.





El director del Observatorio Nacional consideró que en la Ciudad de México operan todos los cárteles, al igual que sucede en el área de Cancún, Quintana Roo, "yo creo que en la Ciudad de México está pasando algo similar”.





“Me gustaría pensar que nada más operan unos y otros no, por el tamaño de la ciudad”, dijo al referir de nuevo que es imposible, toda vez que es el centro de los mercados y el destino turístico del país, después de Cancún. “Yo creo que en la Ciudad de México todos tienen algún tipo de representación”.





Al ser interrogado sobre las zonas en la capital de más representación de los cárteles, explicó que depende, toda vez que en las zonas residenciales se encuentran grupos que no necesariamente operan como cárteles o bandas, sino que se refugian como para vivir ahí, que no es algo nuevo.





“Esto lo vimos, si nos remontamos al sexenio de Felipe Calderón recordaremos cómo a los hijos del Chapo los encontraron en Bosques de las Lomas en colonias de lujo”.





Para el especialista, las zonas populares sirven para la venta de droga y para la “cocina”, donde se fabrica y se distribuye, que pueden ser las alcaldías Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo a Madero y Tláhuac.

Dijo que "nosotros hemos venido trabajando de la mano de la procuraduría capitalina y una de las recomendaciones que hemos venido señalando tiene que ver con el tema de que está registrando la autoridad y cuando abre carpetas de investigación".

En ese sentido, explicó que se checa cuántas se abren por “cocina”, y "en 2018 no hubo ninguna; cuántas por redes de distribución, ninguna; cuántas de investigación por algún tipo de lavado de dinero asociado con narcomenudeo, ninguno. Lo único que estamos teniendo ahorita el problema evidentemente no está bien diagnosticado".

La que tiene más número de carpetas de investigación por narcomenudeo es la alcaldía Cuauhtémoc; sigue Tláhuac, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, estas últimas por las operaciones de los antros.

Tepito es un referente sólo para la distribución de la droga, para un cierto tipo de usuario, pero si pensamos en los extranjeros que vienen al país y buscan diversión con drogas, “pues no van ir a Tepito”, la consiguen en un antro.

Son grupos antagónicos delictivos locales de la Ciudad de México, como la Unión Tepito y la Anti-Unión, quienes hacen el trabajo de la distribución de la droga a los grandes cárteles, pero de forma muy violenta, puntualizó.