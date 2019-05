En México 2.2 millones de niños trabajan en actividades no permitidas: Inegi

En el marco de la celebración del Día del Niño, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recuerda que en México se sabe que 2 millones y medio de niños trabajan.









En las cifras que reportó el Inegi, resaltó que 90 por ciento de los infantes que realizan actividades económicas lo hace en calidad de ‘prohibido’; y, de esta cantidad, el 60 por ciento realiza actividades que comprometen su salud.





El Inegi explicó que la revelación de las cifras apunta a que más de un millón de niños llevan a cabo actividades que van a perjudicar su salud en mayor o menor grado por las exigencias de su ‘compromiso laboral’.













Además, 40 por ciento de la cantidad total de los niños trabajadores no cumple con la edad mínima requerida para trabajar; y de los menores que trabajan se sabe que no menos del 42 por ciento no percibe un ingreso por su trabajo.





Para continuar con los actos ilegales alrededor de la infancia en México en torno al ámbito laboral, los menores pueden trabajar un máximo de 6 horas al día, es decir, 30 horas semanales; sin embargo, más del 36 por ciento de niños cumple jornadas de más de 35 horas a la semana.













Es posible afirmar que muchos niños entre nueve y diez años han trabajado más y sin percibir mayor ganancia que otras personas a edad adulta, en ámbitos que los exponen a la inseguridad, hambre y en temas de salud.





México ostenta el segundo lugar en América Latina con más menores expuestos a riesgos mecánicos, biológicos, físicos, químicos o relacionados con prostitución, y hasta siendo víctimas de la delincuencia organizada por trabajar.





Muchos niños se ven obligados a trabajar debido a un problema estructural, en el que la pobreza es uno de los componentes cruciales que obligan a los menores a dejar de ser infantes.





Otra de las consecuencias para los pequeños trabajadores es que al desempeñar actividades laborales, no tienen acceso a la escuela, que es el caso de al menos 29 millones de niños entre cinco y diecisiete años, hay 2.1 millones que no va a la escuela; además, 70 mil menores son explotados sexualmente.





La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que la labor infantil es cualquier actividad que atente contra el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx