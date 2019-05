En México diariamente se registran dos agresiones a periodistas

En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han documentado diariamente dos agresiones a periodistas a nivel nacional, de acuerdo con reportes de Artículo 19.





En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa–que se conmemora este 3 de mayo–, Ana Ruelas, directora de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, comentó que las agresiones hacia quienes ejercen el periodismo en el país no cesan y prueba de ello es que de diciembre a abril se han registrado cinco asesinatos de periodistas.

“A pesar del cambio y la transición no ha dejado de ser el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y esto hay que decirlo porque la violencia en contra de la prensa no ha cesado y ya se han documentado cinco asesinatos a periodistas relacionados con el ejercicio de su labor”, apuntó.

En entrevista con Publimetro, precisó que México seguirá siendo considerado como el país más riesgoso en cuanto a la violencia contra la prensa en tanto no haya una política de estado para garantizar la protección a los periodistas.

Ya que no existe coordinación efectiva entre los integrantes de la Junta de Gobierno y tampoco coordinación entre el mecanismo de protección a periodistas y las autoridades,lo que provoca que la protección se encuentre completamente fracturada.

"Hoy por hoy, 99.3% de los casos no hay consecuencias para los perpetradores y esto, sin duda, lo que genera es un aliciente para seguir haciéndolo y desgraciadamente lo que hemos visto es que tampoco se han concretado los cambios que podrían ser importantes en el mecanismo de protección a periodistas", apuntó.

En este sentido dijo que estos cambios deberían abarcar una prevención efectiva de las agresiones contra la prensa, y que tenga una perspectiva de género, así como que la Fiscalía General, en el marco de la junta de Gobierno, rinda cuentas sobre los avances en las investigaciones de las que tiene conocimiento tras la incorporación al mecanismo de protección.

"Estamos positivos que el anuncio de que la compañía RCU ya no va a ser la que sea la responsable de la protección y que va a ser la policía federal, pero requerimos saber cómo se va a llevar a cabo, porque parece que se le va a quitar de presupuesto a los policías", dijo

Ruelas dijo que el hecho de que no exista una política de protección integral, así como la no identificación del agresor, con lo que el mecanismo no alcanzan las medidas preventivas ni los análisis de riesgo, por lo que no son transparentes y por lo tanto no hay mediación.

"En muchos de los casos las medidas más idóneas es que el reconocimiento de la importancia del periodista por parte de los funcionarios público, pero no es considerada dentro del mecanismo, como botones de pánico y cámaras que no son idóneas para atacar el riesgo al que se entrega el periodista", precisó.

Violencia contra la prensa en 2018