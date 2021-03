En mi Gobierno no habrá bloqueos ni protestas: Salgado

Acapulco, México.- Al asegurar que es un enemigo de la represión, Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la Gubernatura de Guerrero, afirmó que, de ser ganador, en su Gobierno no habrá protestas ni bloqueos porque atenderá con diálogo a los inconformes.

En su segundo día de campaña, luego de ser ratificado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como su candidato, pese a las acusaciones de abuso sexual contra mujeres, Salgado acudió a Xaltianguis, una comunidad rural de Acapulco.

Frente a una multitud, que no guardó sana distancia pese a la pandemia, el candidato argumentó que las protestas surgen porque los Gobiernos no atienden los problemas.

"Nosotros vamos a apoyar a los campesinos y no va a haber marchas ni de campesinos, ni de estudiantes, ni bloqueos en contra de nuestro Gobierno, porque los vamos a ir a atender, las marchas y los bloqueos son porque el Gobierno no atiende, no responde, entonces yo voy a atender", expresó.

Entre la multitud que coreó su nombre "¡Félix, amigo, las mujeres están contigo!", el candidato dijo que cuando fue Alcalde de 2005 a 2008 (PRD) supo atender las quejas y evitar bloqueos en la Costera, como le llaman a la principal Avenida de Acapulco.

"Que ahí va la marcha, ahí voy yo, pero está bloqueado, llévenme en la moto, llegaba y qué pasó transportistas, nos vamos a entender, vengan, vamos al Palacio, dejen aquí que la gente transite libremente la Costera, y los atendí y nos entendimos y se acabó el bloqueo", expresó.

"Estoy a prueba, enemigo de la represión, amigo del diálogo, respetar la palabra, respetar la firma y el compromiso".

Ayer, Salgado se dijo víctima de una campaña de linchamiento armada por contrincantes políticos, en referencia a las denuncias de abuso sexual contra al menos tres mujeres.

Se prevé que la gira del morenista continúe este mismo domingo en Tierra Colorada, a las 16:00 horas, y los siguientes días en Chilpancingo, Zumpango, Iguala y los municipios de la región conocida como Tierra Caliente, colindante con Michoacán y Estado de México.