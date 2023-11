En Morena somos invencibles, asegura Sheinbaum

Tomada de X / La candidata aseguró que AMLO es el mejor presidente de la historia de México

Chiapas.- Mientras la Oposición se inconforma, acusa y se divide, la aspirante a la Presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, se dijo invencible precisamente porque ha evitado las divisiones.

"Somos los únicos que tenemos procesos democráticos al interior de nuestro movimiento. Y eso, compañeros, compañeras, nos hace invencibles, invencibles", exclamó ante cientos de seguidores reunidos en este municipio chiapaneco.

"No ha habido ni una ruptura ni va a haber rupturas en nuestro movimiento porque todos sabemos que lo más importante es el proyecto de transformación. Y eso nos hace únicos, no solamente en México, sino en muchos países del mundo".

La precandidata única a la Presidencia por Morena llegó una hora y media tarde hasta el templete y habló durante media hora ante una 5 mil personas: la mitad sentadas, la mitad de pie, que la esperaban desde cinco horas atrás, a pesar del lodo y los charcos que dejó la lluvia de la noche.

Muchos fueron citados desde las ocho de la mañana por el comité estatal de Morena, la Sección 114 del Sindicato Fidel Velázquez de Transportistas y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que dirige el senador de Morena Pedro Haces.

Un grupo de bailarines de parachico salió a la una de la madrugada de Chiapa de Corzo y a las ocho ya estaba poniéndose sus máscaras.

Sheinbaum llegaba de Tabasco, donde ayer hizo precampaña, acompañada por el precandidato a gobernador por Morena, el senador Eduardo Ramírez, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Tres horas antes había llegado la diputada Manuela Obrador, "Manuelita", como la llama su primo hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, arrastrando a un ruidoso contingente de más de 100 personas.

Manuelita aspiraba hasta hace tres meses por la candidatura de Gobierno, hasta que López Obrador dio su opinión en contra en una mañanera.

"Hubo un malentendido, no me bajaron porque nunca me subí; vamos a participar por la senaduría ", dijo ubicada hasta el frente de las 90 filas de sillas, junto al presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, del Verde.

"Manuela es Obrador", decían las lonas colgadas en las calles sinuosas y húmedas y de la blanca carpa, pero no fue la única que usó la popularidad de su primo para hacerse campaña.

Los dos precandidatos únicos no pasaron por alto que López Obrador tiene su finca de descanso en la entrada a este municipio, de donde saldrá el Tren Maya, y en donde planea pasar su retiro de la Presidencia, ni tampoco dejaron de prometer la cotinuidad de los programas de reparto de dinero que realiza su Gobierno.

"Los vamos a tener como vecinos aquí en Chiapas, desde aquí les decimos que lo vamos a cuidar, que vamos a estar siempre pendientes y que a todos los chiapanecos les vamos siempre a refrendar nuestra amistad, nuestro cariño y nuestra lealtad", dijo Ramírez.

"Es el mejor presidente en la historia de México", agregó Sheibaum.

"¡Ayer estuvimos en la tierra que vio nacer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy estamos en el lugar donde va a vivir a finales del 2024!", dijo por su parte Mario Delgado.

Los tres tomaron camino para otro mitin, por la tarde en Ocosingo.