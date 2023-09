En Morena ya no tenemos espacio: Ebrard

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard afirmó que en Morena ya no tiene espacio.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el aspirante presidencial tronó contra el partido luego que ayer pidiera reponer la encuesta con la que a la postre se definiría a Claudia Sheinbaum como la candidata de la 4T.

"Lo que sí nos queda claro es que ya en Morena no tenemos espacio después de lo que vimos ayer", afirmó el ex Canciller en la entrevista matutina.

Ebrard dejó abierta la puerta para negociar con Movimiento Ciudadano una eventual candidatura presidencial.

-¿Tu dices 'estaré en la boleta del 24', sí lo piensas, sí lo ves?, se le preguntó.

"Sí porque tengo que ser leal con la gente que me apoya, en caso contrario te diría voy, me siento en un cargo o varios cargos, me quedo callado", respondió Ebrard.

-¿Entonces sí estar en la boleta?

"Sí, claro que sí".

-Entonces a negociar con Dante Delgado, Marcelo.

"Decía Lenin que hay días que cambian la historia y hay décadas que no pasa nada, este día puede ser uno de los que sí cambian la historia".

-¿Ir a acordar con Dante Delgado, Marcelo?

"Vamos a ver qué hacemos, ahí te vamos informando", indicó.

El aún morenista dijo que hubo una inequidad tremenda en la encuesta y que hay cómo probarlo.

"Yo no estoy argumentando que le gané a Claudia en Morena, nuestro argumento, o lo que pido es que hubo una inequidad tremenda y hay cómo probarlo, no deberíamos permitir eso".

"Ayer decíamos bueno aunque yo ganara tendríamos que plantearnos qué vamos a hacer con esas prácticas porque existieron, son veneno y están regresando", criticó.