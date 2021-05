'En OEA saben que no permitimos ninguna intromisión'

Héctor García/ Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que México no permitirá intromisiones que afecten la autonomía nacional en las próximas elecciones.

"Estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones. Desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra autonomía. Eso lo sabe la OEA y en todos lados, México no es colonia, es libre independiente y soberano; no hay nada que temer. Vamos a estar pendientes y la misma ciudadanía ayuda mucho". comentó López Obrador.

Por quinta ocasión desde 2009, la OEA enviará a México una misión de observadores durante los comicios federales y concurrentes del próximo 6 de junio.

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento del sistema electoral mexicano, el grupo de observadores del organismo internacional presentará informes con hallazgos y recomendaciones.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reprochó por otra parte la tardanza de Estados Unidos en cancelar el financiamiento a organizaciones opositoras a su Gobierno.

"Estamos esperando respuesta clara de por qué están dando dinero a un grupo opositor. No pueden estar entregando dinero ningún Gobierno extranjero a grupos opositores o a grupos políticos en nuestro País.

"Estoy a la espera de la respuesta del Gobierno de EU y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando y que estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral, porque es evidente. No hay de este grupo nadie que no esté en contra de nosotros", añadió.