En peligro la vida democrática: Felipe Calderón

El ex Presidente Felipe Calderón reapareció este domingo y en un encendido discurso alertó sobre los riesgos que, consideró, enfrenta el País: la falta de vida democrática y de estado de derecho ante "un poder absoluto y sin límites".

Durante un acto de campaña de Francisco Pelayo Covarrubias, candidato de la coalición Unidos Contigo (PAN, PRI y PRD) para la gubernatura de Baja California Sur, el ex Mandatario arremetió contra la división, el encono y el odio promovido desde el poder público.

En un discurso de casi 13 minutos, atestiguado por los dirigentes de la coalición Va por México (PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno; y PRD, Jesús Zambrano), dijo que una de las principales lecciones de la historia es que la división es el mayor enemigo de los mexicanos.

"Lo que está en juego es la vida democrática de nuestra nación, que nos podamos entender en las diferencias y que el poder no puede ni debe ser absoluto, que la convivencia requiere de equilibrios y contrapesos; hoy lo que está en juego es la vida democrática misma de México, la pluralidad, la posibilidad de disentir sin consecuencias, sin amenazas; lo que está en juego es la posibilidad de que nos digamos mexicana y mexicano, sin rencores, y que nos cambien el lenguaje y nos digan traidor o traidora porque piensas distinto que yo, eso no lo vamos a aceptar nunca.

"Hoy se promueve abiertamente, descaradamente, la división entre los mexicanos, se promueve la división y el encono e incluso el odio; la división creada desde el poder nos debilita, nos hace incapaces de defender y engrandecer a nuestro México, no permitamos que la división, el encono y el odio definan nuestro ser. Que quienes promueven el odio no prospere en su intento de dividir y debilitar a México; bien está escrito que por sus frutos los conoceréis", manifestó Calderón.

Dijo también que en México está en juego el estado de derecho, que obliga a los funcionarios públicos a hacer lo que explícitamente está escrito en la Constitución y que ese mismo ordenamiento protege a los jueces de los abusos de los poderosos.

Destacó además que las leyes garantizan al inversionista que sus proyectos sean respetados sin que les cambien las reglas del juego.

"Bien dice el refrán que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente y México está en peligro de convertirse en un país de un poder absoluto y sin límites que ya mucho ha sufrido México y los mexicanos; en estas elecciones está en juego el estado de derecho y no permitiremos que se le quiten trancas y los límites al poderoso porque México pierde con el poder absoluto", señaló.

El ex Presidente negó que los integrantes de la alianza PRI, PAN y PRD se opongan a los programas sociales o a la entrega de apoyos a los más desprotegidos, sino que su oposición es que se tire a la basura "por ineptitud y demagogia" un sistema de vacunación creado durante décadas, así como programas como 70 y Más, Progresa, Estancias Infantiles y el Seguro Popular.

"Por supuesto que no estamos contra la ayuda de los pobres, a lo que estamos en contra es que por demagogia se maneje el dinero de los programas en campañas políticas; no queremos que Morena use lo colores del Gobierno, si nos opusimos antes a eso, nos oponemos ahora y mucho más, porque México no nació ayer.

"Amigas y amigos, salvemos a México del encono de la visión del odio; todos somos mexicanos pensemos como pensemos; salvemos a México de la intolerancia, de la falta de respeto, del autoritarismo del poder absoluto que no es propio de las democracias del Siglo XXI sino de los imperialismos del Siglo XVII; salvemos a México de la falta de leyes que ahuyentará al turismo, la inversión y los empleos que tanto necesitamos; salvemos a México y a Baja California Sur. Para atrás ni para agarrar vuelo, adelante con Pancho Pelayo y la coalición Unidos Contigo", exclamó el ex Mandatario.

El ex Presidente fue el primer orador en el acto tras el registro del candidato Francisco Pelayo Covarrubias, con quien incluso posó sin cubrebocas y maniobrando para intentar ponérselo sin éxito.

En su mensaje presumió conocer al candidato de cuando él fue Presidente de la República y el ahora candidato era Alcalde de Comondú. Al arrancar sus palabras también saludó al ex Gobernador Marcos Covarrubias, presente en el acto.