En proceso, estudios preliminares para Santa Lucía

Ciudad de México.- Luego de que un tribunal federal prohibió al Gobierno ejecutar obras para el Aeropuerto de Santa Lucía mientras no cuente con estudios de seguridad aeronáutica, el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Fernando Bravo, afirmó que las obras aún no han iniciado.

"En el caso de Santa Lucía tenemos conocimiento de que hay una prevención sobre los trabajos, no hay trabajos en marcha y se está en el proceso de gestión de la manifestación de impacto ambiental. Las obras en Santa Lucía no han iniciado", remarcó.

Entrevistado en Palacio Nacional luego de la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario confirmó que están en proceso los "estudios preliminares", por lo que hasta el momento no hay nada que afecte los planes del Gobierno federal.

"Las obras en Santa Lucía no han iniciado, están en proceso los estudios preliminares, se ha dicho, primero el estudio del espacio aéreo, el plan maestro y la solicitud de manifestación de impacto ambiental, todo eso va en proceso", apuntó.

La víspera, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional al colectivo #NoMásDerroches, que ha promovido 147 amparos contra la cancelación del NAIM.

Con la resolución, se prohibió al Gobierno ejecutar obras en la Base Aérea mientras no cuente con estudios de seguridad aeronáutica y le ordenó mantener intactas las obras del NAIM, en Texcoco, abandonadas desde hace meses.

¿Se corre el riesgo de que con estos amparos se pudiera frenar la obra?, se le preguntó.

"A ver, el juicio de amparo y el derecho de amparo está constituido en nuestra legislación, si alguien se siente afectado, desde luego en estos proyectos lo que menos pretendemos es afectar a (alguien), y por fortuna hay una serie de reglas, normas, leyes que hay que cumplir y en eso estamos", dijo.

¿Pero existe posibilidad de que se paren las obras, de que no se concreten?, se le insistió.

"Existe la posibilidad en tanto se incurra en una falta, de momento no se ha incumplido en ninguna. Y desde como Gobierno procuraremos no incurrir en ninguna, cumplir cabalmente con la ley", respondió.

Bravo explicó que los amparos se están atendiendo desde las áreas jurídicas de las distintas dependencias señaladas en las demandas, aunque bajo la coordinación de la Subprocuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda.

"Se están atendiendo, ahora no hay ninguna decisión de juez que afecte las actividades en Texcoco, en la terminación anticipada de los contratos. Los amparos van a muchas autoridades, dentro de ellas está grupo aeroportuario (...) y hay diferentes circunstancias", expuso.

"Hay inconformidades de varios aspectos, ellos hablan de la cancelación del proyecto de Texcoco como tal, jurídicamente el término es la terminación anticipada de ese proyecto; están en su derecho, quien se sienta afectado y considera que hay elementos, será un juez el que lo determine".

El funcionario defendió el proyecto aeroportuario de Santa Lucía al afirmar que tendrá un costo aproximado de 100 mil millones de pesos, lo que va permitir, dijo, un ahorro de 200 mil millones de pesos con respecto al NAIM.

Sobre la obra que quedó inconclusa en Texcoco, afirmó que se le regresará su "vocación" original, por lo que está en parcha el proyecto de Parque Ecológico Lago de Texcoco.



"No es ahora inundar, eso estaba inundado, esto era zona de lago, esto era un parque. Se cambió realmente la vocación del sitio por décadas. Y viene un proyecto muy importante de rescate del lago de Texcoco".