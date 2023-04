En riesgo, Ciudad del Bienestar, obra insignia de Sheinbaum

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Hace menos de un año, 185 familias recibieron sus departamentos nuevos en Ciudad del Bienestar, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, pero la humedad y la fragilidad del suelo por la presencia de una mina abandonada tiene la unidad habitacional en emergencia por riesgo de colapso, según describió la misma Secretaría de Obras.

Con 16 torres y una inversión de 110 millones de pesos, el conjunto es un emblema para el Gobierno de Claudia Sheinbaum, pues fue construido para los habitantes de la antigua Ciudad Perdida de Tacubaya, un asentamiento con viviendas precarias.

"Es un símbolo de lo que nosotros representamos y de lo que nosotros anhelamos", presumió la mandataria cuando el conjunto habitacional fue entregado.

Pero apenas dos meses después de que los nuevos hogares fueron ocupados, se encendió la primera alerta.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina negó riesgos, pero el pasado 23 de marzo, un funcionario de Obras identificado como Francisco Ortiz reconoció ante los vecinos problemas de humedad, conexiones irregulares de drenaje y fracturas de tuberías, minas bajo los edificios y fragilidad del suelo.

Galeras

La histórica Ciudad Perdida, también conocida como La Jacalera, era un asentamiento formal que se estableció entre 1920 y 1930 en 5 mil 871 metros cuadrados sobre la calle Héroes de la Intervención, en Tacubaya.

En febrero de 2020, Sheinbaum remarcaba que se trataba de un cambio de enfoque, pues mientras en otra época se pensó desalojar a los residentes y aprovechar el terreno con usos más redituables -una mecánica de gentrificación-, su gestión apostó por dignificar a los ocupantes originales y acabar con décadas de vida en viviendas precarias de cartón, lámina y madera.

La presencia de minas en la zona era conocida, sobre todo, por los propios vecinos. Algunos recuerdan cómo de niños se metían a jugar a las galeras. En septiembre de 2021, en plena construcción de la unidad habitacional, el suelo no resistió ni el peso de una tarima con ladrillos cerámicos, que terminó por hundirse. Los vecinos tomaron fotos, pero confiaron en que los constructores supieran que no estaban sobre tierra firme.

El tema lo tocó, incluso, la jefa de Gobierno en una visita para supervisar los avances, en la que habló de un estudio hecho por el Instituto Politécnico Nacional.

"Dijo (el IPN): 'sí, si hay, más que cavernas, hay socavones y sí tienen manera de solucionarse, es falso que no tengan manera de solucionarse'", aseguró la mandataria.

"Se hicieron los edificios, también con suficiente técnica para que no tuvieran ningún riesgo, que sean edificios seguros", agregó en ese mismo mensaje.

Sin embargo, el 22 de junio de 2022 se encendió la primera alerta. Un socavón de 20 centímetros sobre Héroes de la Intervención, afuera, pero muy cerca de Ciudad del Bienestar. La Alcaldía Miguel Hidalgo hizo una primera inspección y descubrió que no se trataba de una oquedad aislada, sino de una mina de 5 metros de profundidad y al menos 25 de longitud, en dirección a los edificios nuevos.

Dependencias de la CDMX tomaron con reservas el hallazgo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) negó al principio que hubiera una mina bajo el conjunto y aseguró que el socavón se abrió por una fuga de agua. El Instituto de Vivienda insistió en que la construcción era segura, pues se habían empleado pilotes profundos. A la par, comenzaron estudios con resultados mucho menos optimistas.

Un análisis con georradar sobre Periférico, Héroes de la Intervención, Mártires de Tacubaya y Héroes Anónimos -las tres últimas, linderos de Ciudad del Bienestar- arrojó hundimientos, fracturas en pavimento, banquetas y posibles zonas de relleno con cascajo.

Emergencia

Los primeros en notar que algo andaba mal fueron los propios habitantes. En los niveles de cimientos de las torres el agua comenzó a aparecer y siguió haciéndolo hasta anegar por completo algunas partes. Las bóvedas por donde pasan tuberías de varios de los edificios se encontraban completamente inundadas. Los registros recientemente construidos terminaron deslavándose, al grado de que algunos se volvieron el acceso para las galeras de la mina.

No fue difícil saber de dónde venía tanta agua: en la zona abundan conexiones de drenaje clandestinas que históricamente descargaban en los túneles abandonados y que, ahora, provocaban una humedad permanente debajo de los edificios.

El 23 de marzo, durante una de las mesas de trabajo que autoridades han sostenido con vecinos, un funcionario de la Dirección de Construcción de Obras Públicas de la Secretaría de Obras, identificado como Francisco Ortiz, reconoció que el problema no era menor.

"Les explicábamos a ustedes que entrábamos, que la Secretaría de Obras entraba en estado de emergencia con ustedes... y esto implica muchos cambios desde el punto de vista administrativo", les dijo y enlistó tres problemas principales.

Primero, que la presencia de humedad y de anegamientos se debía a conexiones irregulares de drenaje y fracturas de tuberías.

Después, que algunas de las galeras de las minas localizadas bajo los edificios habían sido rellenadas con costaleras o material de construcción, soportes que se fueron deslavando y fracturando con los escurrimientos.

"El problema básicamente ahorita es la gran cantidad de humedad que se está presentando en el suelo", reconoció Ortiz.

Por último, en esa misma reunión privada se informó que la inestabilidad había afectado ya la pérdida de verticalidad de al menos una de las torres y que revisarían si esto pasaba en las otras.

"Cuanto más humedad (...) lo que habían rellenado se comenzó a caer y eso progresivamente va creciendo", describió.

Junto con la empresa 5 Sol Geoconstructores, especializada en edificaciones inestables, la Secretaría de Obras arrancó los trabajos, que se intensificaron la semana previa a Semana Santa.

"El procedimiento que se eligió es un procedimiento que va a atacar más las causas, porque hacer un relleno nada más -porque está la cavidad- ha generado tal vez más problemas que soluciones. La humedad es el problema grave, el material está muy, muy suelto", aseguró Marco V. Rodríguez, ingeniero de 5 Sol, durante una asamblea con vecinos el 30 de marzo.

Rodríguez agregó que en una profundidad de entre 10 y 12 metros se encontró también un problema de aire, lo que genera porosidad y la posibilidad de más humedad.

Esta vez el encuentro fue en la explanada de Ciudad del Bienestar, restringida con cintas amarillas para hacer espacio a los bultos de productos químicos y tuberías. El título que la Secretaría de Obras eligió para su presentación lo resume todo.

"Trabajos en condición de emergencia para mitigar el riesgo por colapso de edificios en la Unidad Bienestar", se leía en la primera lámina presentada a los residentes, en la que se informaba el avance en la inyección de un material especial para reducir la humedad en el suelo.

Personal de la SGIRPC reconoció que las inundaciones en los sótanos deben considerarse como anormales, pues son espacios que deberían estar completamente secos. La realidad en campo, muy distinta a las minimizaciones en los discursos.

Incertidumbre

Un vecino que se mantuvo atento y crítico durante la construcción, reconoció en entrevista que el día en que Claudia Sheinbaum visitó el lugar, hasta él mismo dudó que algo pudiera andar mal. Fue tan emotiva la ceremonia, que una de las beneficiarias pidió el micrófono para agradecer el cambio... y soltó en llanto.

"El día que entregó la doctora, pues hasta llorando, ¿no? Y dices: 'a lo mejor sí valió la pena'. Pero conforme ha pasado este año, nos hemos encontrado muchas deficiencias en la construcción", recordó.

Aunque una y otra vez les han dicho que los problemas se resolverán, prevalece la incertidumbre sobre si la intervención dará resultados y sobre qué tantas complicaciones les traerá.

"¿Qué va a pasar, qué trabajos van a realizar y para hacer esos trabajos va a ser necesario desocupar o van a poder trabajar con tanta gente adentro?", cuestionó.

Al principio predominaban los residentes despreocupados. Desde que empezaron los trabajos, son más los que se sienten intranquilos.

"A mí no me importa si el apoyo viene rojo, azul, morado o negro, a mí lo que me interesa es que haya una resolución, que nos apoyen y esto se resuelva. Así de simple", consideró otra vecina.