En Seguridad trabajaban para delincuencia: AMLO

Jalapa, Tabasco.- Sin mencionar al ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido esta semana en EU, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la complicidad entre delincuencia y autoridades agravaron la inseguridad que heredó su Gobierno.

"Ahora nos estamos dando cuenta, hay ya noticias de cómo estaba el asunto, de cómo los encargados de garantizar la seguridad estaban trabajando para la delincuencia, al servicio de la delincuencia, eso fue lo que empeoró la situación de inseguridad en nuestro País.

"Porque cuando no hay una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia, cuando hay contubernio, cuando es lo mismo en la delincuencia que la autoridad, pues entonces no hay remedio", afirmó.

En un discurso ante beneficiarios del Programa Sembrando Vida, López Obrador prometió que por su parte, en su Gobierno, no habrá esa complicidad y aseguró que con autoridad moral pacificará a México.

"Por eso es que tengo mucha confianza en que vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, porque no va haber esa complicidad que había entre delincuencia y autoridades. Por un lado la delincuencia, por otro lado la autoridad, y de esa manera, con autoridad moral, vamos a poner orden en el País", dijo.

En esta comunidad cercana a Macuspana, donde nació, el Presidente también aseguró que goza de buena salud.

"Afortunadamente por el creador y la naturaleza, estoy muy bien de salud, les diría yo que estoy al 100. Nada más lo menciono aquí en mi tierra, en mi agua, porque mis adversarios dicen 'está enfermo', piden hasta exámenes médicos con este organismo de transparencia, piden que yo informe sobre el último resultado de mis análisis y como estoy de anoche, pues estoy 100", afirmó.