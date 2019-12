En un año funcionará sistema de salud: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el mejoramiento de los servicios de salud pública ha avanzado lento en su Administración pero ofreció que en un año habrá resultados.

Durante la ceremonia de instalación de la Junta de Gobierno del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el Mandatario federal dijo que el abandono del sistema de salud es tan grave y prioritario de resolver como el de la inseguridad.

López Obrador destacó que se hizo una inversión adicional para el mejoramiento de infraestructura hospitalaria, abasto de medicinas y basificación de médicos, por lo que comprometió a Juan Ferrer, titular del Insabi, a que dé resultados.

"Y para mejorar el sistema de salud, que saquemos adelante el servicio de salud pública, que además tienen que haber resultados, me canso ganso. Tenemos voluntad de hacerlo y tenemos recursos.

"Se decidió un presupuesto adicional de 40 mil millones de pesos para este programa, entonces sí hay recurso suficiente para que se tengan buenos resultados en el corto, mediano plazo, y es responsabilidad de Juan Ferrer y su equipo para que nos podamos sentir muy satisfechos, muy contentos de que ya se está atendiendo este problema, que todavía no se resuelve", expresó.

El Mandatario aseguró que rubros como educación, bienestar y economía van bien, pero la salud es uno de los asuntos pendientes.

"Son de los asuntos pendientes, les diría que es como el de garantizar la paz y la tranquilidad; en el caso de la educación, vamos bien; la economía, bien; el bienestar social, bien; combate a la corrupción, muy bien; finanzas públicas, sanas; política exterior, reconocida por todos. Vamos avanzando, pero estos son de los temas que tenemos pendientes; a mí me gustaría que en un año nos volvamos a reunir, antes del 1 de diciembre del año próximo, y presentar aquí un informe de que ya está funcionando el sistema de salud, ese es el compromiso", dijo el Presidente.

El Presidente descartó iniciar la construcción de nuevos hospitales, y afirmó que se concentrará en concluir los que están abandonados.

"En realidad ya no hace falta iniciar nuevas construcciones, ya con lo que tenemos de infraestructura sin terminar, con los centros de salud, hospitales inconclusos, podemos tener la infraestructura indispensable, necesaria, porque son muchos los centros de salud, los hospitales no terminados.

"Tenemos que decidir terminar los que se puedan, porque también hay unos que llevan 10 años abandonados, que nada más se hicieron los cimientos y hay otro hospital cercano, entonces hay que valorar si conviene o no meter recursos a esas obras que ya no serían eficaces para la atención médica. En definitiva son muy pocos los nuevos (hospitales) que debemos iniciar, tenemos que terminar lo ya iniciado", aclaró.

Ante funcionarios del sector salud y Gobernadores, López Obrador criticó que el derecho al acceso a la salud de la población no se ha cumplido pese a que está consagrado en la Constitución.

"En realidad, en la práctica, en los hechos todavía no se cumple con ese mandato constitucional (del derecho a la salud). Tenemos que hacer valer ese principio, que deje de ser letra muerta, la salud, como todos sabemos, es un derecho fundamental de los seres humanos.

"La salud, como la educación, no pueden ser privilegios, son derechos, y tenemos que aplicarnos todos para sacar adelante el sistema de salud pública, que se deterioró mucho en los tiempos pasados, es uno de los problemas más graves que se tienen, es una asignatura, un asunto pendiente, que requiere toda nuestra atención", sostuvo.