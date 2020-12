En uso de cubrebocas, México por encima de EU: Gatell

Reforma

Ciudad de México.- Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que no usa cubrebocas porque Hugo López-Gatell dice que no es indispensable, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló después que México es uno de los países que más lo porta de forma voluntaria al salir de casa.

"Un estudio de la Universidad Imperial de Londres revela que México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria, incluso por encima de EU o Canadá. Alrededor del 80 por ciento de los encuestados dice portarlo cada vez que sale de su casa", tuiteó Hugo López-Gatell.

Esta mañana, López Obrador calificó como "eminencias" a López-Gatell y a Jorge Alcocer, Secretario de Salud, y que por ello sigue las recomendaciones que le dan para evitar contagiarse por Covid-19.

"Me dice el doctor Hugo Lopez-Gatell, que es el que me orienta y el doctor Alcocer, que no es indispensable (usar cubrebocas), que hay otras medidas. Y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros", comentaría el Presidente.

"Los políticos no somos todólogos y tenemos que hacerle caso a los especialistas. Yo le hago caso al Secretario de Salud y no es sólo investigador nivel 3, es emérito, es premio nacional en ciencia. Si fuese el que estaba de Secretario de Salud, que era abogado, no le hubiera hecho yo caso, pero estamos hablando de una eminencia. El subsecretario (López-Gatell) lo mismo".

El estudio que compartió López-Gatell, elaborado por la Universidad Imperial de Londres, se titula "Compartamientos globales sobre el uso de las mascarillas", el cual contempla encuestas realizadas hasta octubre de este año.

En este estudio se encuestaron en México a mil 4 personas entre el 18 de septiembre y 26 de septiembre.

Y se reportó que, como dijo el subsecretario de Salud, México se ubica por arriba del 80 por ciento en el uso de cubrebocas al salir de casa, destacando que los países nórdicos son los que han reportado un nivel más bajo.

En otro rubro respectivo al uso de mascarillas en transporte y lugares de trabajo, México reportó el 90 por ciento y el 80 por ciento, respectivamente.

Estos mismos porcentajes, según el estudio, se reflejarían en el uso de cubrebocas en tiendas y supermercados por parte de mexicanos.

No obstante, los países que han aumentado su uso en lugares de trabajo y en el transporte son Reino Unido, Canadá, Dinamarca y Australia.

El estudio destacó que México obtuvo 5.9 puntos de 7 en el rubro sobre la opinión de que el cubrebocas protege a otros de ser infectados, resaltando que Filipinas posee el mayor puntaje con 6.3.

Mientras que en la otra pregunta realizada a encuestados sobre en qué medida esta usted de acuerdo que el cubrebocas lo proteje, México sacó 5.6 y Filipinas se mantuvo con 6.2.

Al final, la Universidad Imperial de Londres reveló que México y la India son los países donde los Gobiernos han sido más estrictos con la implementación de medidas sanitarias para evitar contagios por Covid-19.

"Al 22 de octubre, México e India tenían los Gobiernos más estrictos, mientras que Noruega tenía el menos estricto. El índice de rigurosidad gubernamental de la Universidad de Oxford es un medida del número y la severidad de las medidas implementadas por los Gobiernos para abordar la pandemia de Covid-19", agregó.