En Xochimilco algunos siguen sin creer que exista el covid-19

Agencias

Ciudad de México.- Por sus usos y costumbres, algunos de los habitantes de los pueblos de Xochimilco todavía no creen que el virus del SarsCov2 o covid-19 exista, otros al ver que los contagios se han incrementado han tomado medidas de cuidado personal frente a la pandemia.

Ante las estadísticas y estudios por parte del Gobierno de la Ciudad de México sobre las colonias con altos índices de contagio en varias alcaldías, Grupo Imagen realizó un recorrido en la zona de Xochimilco.

En esta alcaldía las colonias que están señaladas por sus registros como zonas de alto contagio son Santa María Nativitas, Santa Cruz Alcalpixca, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan y San Lucas Xochimanca.

Te puede interesar: Consulta aquí si tu colonia está en alerta por concentración de casos covid-19

"Ayer vinimos a hacer copras en domingo y francamente no podía uno ni transitar de la gente que había… bastante gente en todos los negocios, la verdad un porcentaje de 50 traía cubrebocas, el otro 50 no traía nada. Los niños normal sin tapabocas”, señaló Lucia Torres, habitante de la colonia San Lucas Xochimanca.

En el pueblo de San Gregorio Atlapulco se observó a una pequeña cuadrilla de la alcaldía realizando labores de sanitización en los espacios públicos e inclusive a las personas de situación vulnerable que están en la vía pública.

En estas zonas altas de Xochimilco la mayoría de la población realiza su vida normal, las actividades comerciales están casi al 100 por ciento. En pocos negocios se observa que si acatan las medidas de contingencia sanitaria, en otros no existen.

Te puede interesar: En este sitio puedes adoptar un perrito ¡Tu nuevo amigo espera!

"Han tomado más conciencia, por lo mismo que se han visto más casos. La gente va entendiendo más, esto no es un juego, en realidad esto es más delicado. Hay que tener las medidas, los cuidados… al principio la gente no se creía, la gente no se cuidaba, con los casos que se han visto la gente se cuida y toman las precauciones”, agregó Bonifacio González Ávalos, habitante de San Gregorio Atlapulco.

Ante los altos contagios, el Gobierno de la Ciudad de México realizará un estudio para determinar los lugares en los que a partir del miércoles 15 se colocarán los quioscos para la atención a la ciudadanía. Ahí podrán solicitar la prueba de covid-19, en caso de que tengan algún síntoma relacionado o también como control sanitario en la población.

Los espacios públicos también serán revisados y monitoreados para mantener un control sobre las medidas que se tendrán que respetar y evitar un rebrote o que continúen como colonias en alto índice de contagio.