'En Zacatecas tenemos al Ejército y no sirve de nada'

Ciudad de México.- Diputados del PRI, PRD y hasta Morena advirtieron al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que de nada sirve el despliegue de militares y guardias nacionales en Zacatecas, si no llegan con la instrucción de enfrentar a los grupos criminales.

Durante una reunión en el Congreso del Estado, para dialogar sobre la reforma que prolongará la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, la diputada priista Gabriela Basurto, aseguró que la presencia de elementos federales no ha servido para frenar el asesinato de jóvenes e incluso de policías.

"La estrategia de abrazos y balazos no funciona, de qué ha servido esa estrategia si los zacatecanos estamos siendo asesinados, hoy tenemos más de mil que están siendo asesinados en las calles y tenemos muchísimos elementos de la Guardia Nacional y muchísimos elementos del Ejército mexicano y no sirve de nada", reclamó.

"Están matando a nuestros jóvenes, los están matando Secretario, hoy tenemos más de 100 menores en la lista de asesinados; Zacatecas es el estado en el que más policías han asesinado y que nos de miedo de decir que somos el número uno: son 48 policías que han sido asesinados en el Estado".

En su turno, el diputado del PRD, Juan José Mendoza, sostuvo que Zacatecas es una muestra del fracaso de la militarización, ya que la violencia no ha cesado a pesar de que cada día llegan más soldados a la entidad.

"El 11 de julio se enviaron 508 elementos para fortalecer las tareas de seguridad en Zacatecas, 16 de agosto, 160 elementos provenientes del Estado de México; el 24 de septiembre, 200 elementos más provenientes del estado de Coahuila y lo que hoy tenemos en el estado es un fenómeno delincuencial desbordado en todos lados", aseveró.

"En las vías públicas, en los tianguis, en los centros comerciales, en el centro de la Ciudad, enfrente del Palacio de Gobierno, donde le sembraron al Gobernador cadáveres".

Previamente, el diputado de Morena, Ernesto González Romo, criticó que el despliegue de la Guardia Nacional en Zacatecas no llegue acompañado de instrucciones para combatir al crimen, ya que sus elementos solo se dedican a vigilar banquetas y cadáveres.

"Zacatecas vive un momento muy crítico en materia de seguridad desde hace muchos años y a pesar de que tenemos muchas esperanzas en la Guardia Nacional, únicamente hemos visto una estrategia para custodiar banquetas. ¿Cuál es el sentido de darle más herramientas jurídicas a los militares si no le dan instrucciones de perseguir y combatir frontalmente a los delincuentes? No es lógico", señalo.

"¿De qué sirve que la Guardia Nacional circule por las calles si no se persigue a los delincuentes? ¿qué sentido tiene custodiar cadáveres? ¿de qué nos sirve resguardar la escena del crimen si no se investigue el delito? Por más policías que tengamos en las calles, si no se combate la impunidad ¿cuándo vamos a lograr la paz en Zacatecas y en México'".

¡No les dé ideas a los militares!

En su intervención, el diputado del PRD pidió al Secretario de Gobernación no insinuar a los militares que pueden llegar a la Presidencia de la República en el 2024.

"El día que el Ejército tome partido, ese día va a ser complicado sostener la democracia en este País. ¿Será el Ejército la Corcholata del 24? No se enrede Secretario, no se entrampe, ocúpense de la política interior, ocupes de sus corcholatas, fichas o como se le denominen.

"Pero, por favor, no le insinué al Ejército que pueden encabezar una candidatura presidencial en el 24, sería catastrófico para nuestra democracia. Aguas, aguas, porque el día de mañana va a ser complicado frenar, detener el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en este País".

En respuesta, el Secretario ofreció al legislador enviarle un ejemplar de la Constitución, para que pueda enterarse de que ya se contempla la posibilidad de que un militar pueda competir en una elección.

"Si me lo permite, le voy a hacer llegar un ejemplar de la Constitución, para que lea el artículo 82 fracción quinta, pero lo lee, porque es increíble que un abogado no sepa que cualquier mexicano por nacimiento puede ser Presidente de la República y para que se le aleje el fantasma de la militarización", señaló.

"Le recuerdo esa fracción quinta dice: los miembros del Ejército que están en activo pueden ser Presidente de la República, que únicamente se requiere que se retiren del servicio activo seis meses antes de la elección, pero yo me comprometo que antes de las 8:00 de la noche le envío este ejemplar de la Constitución".