Encabeza compras de Pemex hija de secretario de AMLO

Ciudad de México.- La hija de Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, dirige en Estados Unidos la filial de Pemex que adquiere todos los insumos de la petrolera.

Sin trayectoria profesional en el sector petrolero, Carmelina Esquer Camacho fue nombrada en junio pasado directora de Pemex Procurement International (PPI), la cual tiene sede en Houston, Texas.

PPI es encargada de adquirir todas las importaciones para Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias.

Aunque no hace públicos sus datos, fuentes reportaron que, durante la pasada administración, esa dirección tenía un sueldo de 26 mil dólares al mes, equivalentes a unos 520 mil pesos. El valor de las importaciones que realiza PPI osciló en mil 500 millones de dólares promedio anual en los últimos tres años.

En julio pasado, Esquer Camacho aparecía en el portal de la Nómina Transparente del Gobierno como Coordinadora Ejecutiva de Pemex Corporativo, con sueldo de 102 mil 746 pesos mensuales, pero ese cargo ya no figura actualmente.

REFORMA solicitó entrevista a la oficina de la directora, quien tiene una licenciatura en Comercio Internacional en el Tec de Monterrey, pero hasta ayer no había respuesta.

En su declaración patrimonial del pasado mes de mayo, aseguraba tener sólo un VW Gol Variant 2016, así como joyas, accesorios y menaje de casa.