Encabeza Sheinbaum denuncias ante el INE por proselitismo

CDMX.- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabeza la lista de denuncias ante el INE por actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos con fines electorales, con 137 expedientes.

De acuerdo con la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, de junio de 2022 al 30 de mayo de este año, a la Mandataria capitalina se le abrieron 125 expedientes, además de otros 12 en los que aparece con otros aspirantes presidenciales de Morena.

En el reporte se establece que Sheinbaum acudió a 27 eventos en 18 entidades, en los que habló de sus aspiraciones y difundió sus logros de Gobierno.

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene 56 expedientes abiertos y el Canciller Marcelo Ebrard 39 denuncias en lo individual y otras siete en conjunto, debido a la realización de 58 eventos a favor de su candidatura en 28 estados.

Hace una semana, el INE ordenó a Morena exigir a sus aspirantes presidenciales no asistir a eventos donde los promocionen, y que gobernadores, simpatizantes y militantes no organicen dichos encuentros. Además, se solicitó no pintar bardas, instalar espectaculares ni entregar propaganda utilitaria.

Denuncian mitin Verde

Salomón Chertorivski presentó ayer una queja por el mitin que organizó el Partido Verde a Claudia Sheinbaum, por considerarlo un acto anticipado de campaña.

El diputado de MC aseguró que Sheinbaum lleva dos años violando la legislación electoral y poniendo en riesgo la civilidad democrática y los recursos públicos de los capitalinos.

"¿Cómo podemos pensar que una tramposa puede ser nuestra candidata?", cuestionó.