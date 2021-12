Encara Lilly Téllez a Sánchez Cordero por decretazo

Reforma

Ciudad de México.- La senadora panista Lilly Téllez acusó a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, de ser cómplice del "secretismo" que alentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el polémico decretazo con el que blinda sus megaobras.

En el clímax de la sesión, a la hora en que la sonorense reclamaba desde su escaño la posibilidad de intervenir, Sánchez Cordero se exasperó y levantó de forma abrupta la sesión.

"¡Cobardes, cobardes, me toca!", gritaba Téllez en un ambiente que la morenista Mónica Fernández Balboa definió como de "carpa para sainetes de unos cuantos".

La bancada de Morena salió en defensa de la ex Secretaria de Gobernación, cuyo análisis jurídico contrario a la promoción de una controversia constitucional provocó la inconformidad de la Oposición, quien demandó a Sánchez Cordero que reconsiderara su negativa.

"Yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidenta, ahora ya no respeto su forma de actuar, como no la respetan millones de mexicanos", introdujo Téllez.

"Grosería, senadora, es apoyar el secretismo del Presidente de la República para hacerla no una caja chica, sino una caja grande de dinero ajeno para que él pueda disponer del dinero de los mexicanos para sus caprichos".

"Grosería es faltar a la transparencia y usted ser cómplice de ese secreto para que a los mexicanos no nos digan en qué se gasta, cómo se gasta, en qué condiciones, en dónde, a quién se beneficia y a quién se perjudica".

La ex morenista no quitó el dedo del renglón: "Grosería, senadora Sánchez Cordero, es haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución, y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del Presidente, Presidente que la despidió en una forma humillante y por eso está sentada detrás de mí. La Patria es primero, no su bolsa, senadora".

Téllez le dijo a la ex Secretaria que debió presentar la controversia constitucional, pues resolver le correspondía a la Suprema Corte.

"Usted no usó la fuerza de la razón, usó la fuerza de la pandilla".

Por Morena, Lilia Margarita Valdez subió a tribuna para arropar a Sánchez Cordero: "Usted no está sola".

La también morenista Antares Vázquez aseguró que la argumentación que había empleado la presidenta del Senado evidenciaba "un escrupuloso trabajo técnico-jurídico".

La guanajuatense acusó a Téllez de recurrir sistemáticamente al insulto "porque es lo único que le da su cerebrito, el de una señora traidora".