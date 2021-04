Enciende a médicos 'espérense' de AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador encendió a personal médico privado que reclama vacunación, al pedir que esperen a que inmunicen "a todos".

En su conferencia matutina de ayer, el Mandatario dijo a los médicos que han exigido ser vacunados que deben esperar a que termine la estrategia definitva de vacunar previamente a adultos mayores, maestros y población de 40 a 59 años.

Apenas en enero pasado, AMLO había prometido la vacunación total de médicos de sectores público y privado, aunque ayer cambió de opinión.

Javier Potes, director del Consorcio Mexicano de Hospitales, conminó al Presidente a revisar su propuesta.

"No puedes ir a la guerra sin soldados y el sector salud somos tus soldados en este momento y tienes que apoyarlos", expresó.

López Obrador insistió en mantener la estrategia. "Entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos", comentó el Presidente ayer para sentenciar: "Que nos esperen hasta que nos toque a todos".

Para el Presidente, la difusión de los reclamos de médicos es parte de una campaña contra su Gobierno "para que los médicos se inconformen con nosotros porque no los vacunamos, odontólogos, o sea, muchos médicos", aseveró.

- ¿No cree que el Gobierno es el que se está echando encima a los médicos no vacunándolos, a pesar de que tienen contacto con pacientes con Covid?, se le preguntó.

- No, no, no. Atendemos a todos y nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas y lo que más nos importa es salvar vidas. Y si se trata de recibir presiones, pues estamos acostumbrados a enfrentar a grupos de presiones, respondió.

El oftalmólogo David Berrones, promotor de la iniciativa VacunasMédicosMX, calificó como errónea y desafortunada la respuesta, al señalar que se excluye a un sector importante, y le pidió recordar que son miles de personas que desde el inicio de la pandemia están trabajando con pacientes.

"Prácticamente la mitad de las personas que faltan de vacunarse, tienen menos de 40 años. Si somos relegados a las últimas etapas de la vacunación, pues la mitad del sector salud se va a quedar desprotegido", expuso Berrones.

Un grupo de médicos se manifestó ayer afuera de Palacio Nacional mientras transcurría la conferencia presidencial. Al conocer la declaración de AMLO reiteraron que no van a desistir en su exigencia de vacunación.

"Estoy dolida, estoy decepcionada de esto que nos hace el Presidente, porque lo que hace es dividir al sector médico", dijo la oftalmóloga Arlene Mendoza, una de las participantes en la protesta.

Los médicos marcharon del Zócalo a la Secretaría de Gobernación, donde fueron recibidos por Ariadna Torres, directora General Adjunta de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, quien les ofreció realizar un censo de trabajadores sin comprometer fecha para vacunarlos.