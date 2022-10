Enciende ánimos la militarización

CDMX.- La discusión sobre la militarización en el País encendió los ánimos. En su comparecencia en el Senado, la Oposición lanzó críticas a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien iba acompañada de los titulares de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y Marina, Rafael Ojeda.

La funcionaria federal reprochó el doble discurso por criticar a la Guardia Nacional, pero pedir su apoyo para los estados e incluso para seguridad personal.

En Tabasco, el Secretario de Gobernación arreció en sus críticas contra Mandatarios de Oposición, como Samuel García, de Nuevo León. "Se le hace fácil levantar el teléfono y pedir que le manden más elementos de la Guardia, actúa con hipocresía y egoísmo".

'El uniforme no lo hace más ni mejor mexicano'

El senador German Martínez reprochó al Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, su discurso del pasado 13 de septiembre, cuando advirtió que las posturas en contra de la militarización de la seguridad pública buscaban apartar a los ciudadanos de las Fuerzas Armadas.

"General Sandoval, mis palabras como senador de la República en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mando militar, ni fueron tendenciosas ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó", reclamó el legislador del Grupo Plural desde la tribuna.

"Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche, no se lo acepto, no soy su tropa, ni debemos pensar igual.

"Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano", dijo.

El político michoacano manifestó ante el titular de la Defensa Nacional que la dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, "sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos".

"Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar; ninguna persona es más que otra en una República", espetó el ex panista.

"Le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera, usted obedece, y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral ¿también obedecería? Del militarismo al fascismo sólo hay un toque de clarín y dar el paso".

Desde la tribuna, Martínez Cázares recordó que un subordinado fue sancionado por no dar las botas correctas al alto mando.

"¿Ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del Ejército?", cuestionó el legislador en referencia al hackeo de los activistas de Guacamaya.

'Está en juego aquí la democracia'

Emilio Álvarez Icaza lamentó ayer que la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, acudiera como vocera de las Fuerzas Armadas y sus titulares, quienes aun estando presentes en el pleno, no rindieran cuentas.

"Hay quienes todavía piensan que exigir a las Fuerzas Armadas a que rindan cuentas es una falta de respeto. Nada más falso y equivocado. No está aquí en duda ni en juego el debido respeto a las Fuerzas Armadas, que se lo han ganado", planteó el senador del Grupo Plural.

"Lo que está en juego aquí es la democracia de México. Lo que está en juego es nuestra democracia por el peligroso y acelerado proceso de militarización que se está viviendo. Más poder, más recursos, más impunidad. Ese proceso es lo que atenta contra la democracia", expresó.

El ex ombudsman capitalino mostró una imagen de la niña Heidi, baleada por militares en Tamaulipas hace unos meses.

También cuestionó que no se informe sobre el paradero de los dos elementos de la Marina, desaparecidos en Guerrero, cuando realizaban labores que no eran de su incumbencia, sin mencionar que fueron enviados para escoltar al senador morenista José Narro Céspedes.

'Ha fracasado la estrategia de seguridad'

Durante la comparecencia ayer en el Senado de la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, expresó que la rendición de cuentas es indispensable en cualquier sistema democrático con equilibrio de Poderes.

Ante los Secretarios de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Almirante Rafael Ojeda, el legislador del partido naranja reprochó que los altos mandos castrenses se negaran a comparecer.

"Desde MC hemos dicho, con la evidencia en la mano, que la estrategia de seguridad implementada por este Gobierno ha fracasado, lo decimos primero porque no hay evidencia de que la presencia de las Fuerzas Armadas reduzca la inseguridad", dijo en tribuna.

"La crisis de violencia en la que vive México en 10 años ha triplicado el número de elementos desplegados en el País, y como si fuera un espejo también se ha triplicado el número de homicidios".

En su participación, Castañeda advirtió que no hay una ruta clara sobre la salida de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública; tampoco, dijo, hay una calendarización de su eventual regreso a sus cuarteles.