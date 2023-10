'Encierran' giras de Sheinbaum

Especial / Agencia Reforma / Se le ordenó a la aspirante de Morena que suspendiera su gira por el país

Ciudad de México.- El INE ordenó a Morena y Claudia Sheinbaum suspender los actos masivos y abiertos a la ciudadanía, al considerar que podrían recaer en actos anticipados de precampaña y campaña.

Por unanimidad, los tres consejeros de la Comisión de Quejas determinaron que podrán realizar encuentros con militantes en espacios cerrados, sin mensajes para posicionarse como aspirante presidencial o partido y sin hacer propuestas de gobierno.

De lo contrario, la autoridad advirtió que también cancelará dichos eventos.

Los consejeros Claudia Zavala y Arturo Castillo coincidieron en que los encuentros de la "Coordinadora de la Defensa de la Transformación", que se convertirá en candidata de Morena a la Presidencia, se han convertido en eventos masivos, abiertos a la ciudadanía, no sólo a los militantes, con tintes proselitistas y electorales, no netamente partidista como deberían ser en este momento, pues no han comenzado las precampañas ni campañas.

Incluso, criticaron, la misma Sheinbaum reconoce en sus discursos que el INE ha establecido ciertas restricciones para esas actividades partidistas, pero no le importa y las trasgrede.

Aseguraron que las limitantes no las inventó la autoridad electoral, sino que están establecidas en la Constitución y las leyes electorales.

Desde el 17 de septiembre, Sheinbaum, inició por el país su gira "La esperanza nos une", y hasta el momento, de las 32 entidades ha visitado 18. Incluso, en los actos acuden miembros de la sociedad civil, deportistas, artistas, empresarios y líderes sindicales para firmar un acuerdo de unidad.

"Es procedente las medidas cautelares consistentes en la suspensión de la gira 'La esperanza nos une', así como cualquier otro evento con características similares, hasta en tanto inicia la precampaña electoral.

"Se considera que los eventos denunciados fueron públicos, abiertos a la ciudadanía, en espacios con gran capacidad de asistentes, en los que se observa una convocatoria de cientos o miles de ciudadanos, en donde Claudia Sheinbaum realiza diversas manifestaciones de contenido proselitista", indica el acuerdo, en el que asegura que de no aplicar la medida habrá daños graves al proceso presidencial.

Sin embargo, se hace la aclaración que esto no implica que Sheinbaum desarrolle sus funciones como coordinadora, siempre y cuando sean reuniones y actividades dirigidas a la militancia, en lugares cerrados y a los asistentes se les informe sobre los límites legales.

La consejera Rita López consideró extremo suspender la gira, además de que podría atentar contra el principio de autoorganización de los partidos, por ello planteó sólo imponer reglas, pero su propuesta no fue aceptada.

Su compañero Arturo Castillo leyó parte de los discurso de Sheinbaum en cinco entidades, para ejemplificar cómo viola la norma, en los que se promociona rumbo al 2024.

"Me parece que estos elementos, de manera preliminar, sí pueden constituir claramente una violación a la prohibición de hacer actos anticipados de campaña e incluso el reconocimiento explícito de que las conductas que está por realizar pueden constituir una posible vulneración a la norma.

"Sabe cuál es la norma, sabe cuál es el riesgo que está corriendo y aun así lo está haciendo. No me parece una conducta menor, me parece una conducta reiterada y esto me parece que se debe atender con bastante más solidez para evitar que se repita", sostuvo.

La consejera Claudia Zavala afirmó que le solicitaron a Morena una explicación de cuál es el objetivo de la gira, y no ha respondido a la autoridad electoral.

Aseguró que falta un mes para arrancar las precampaña, por lo que los partidos deben conducirse por las normas electorales que ellos mismos exigieron y aprobaron.

"Estamos a 16 de octubre, casi a un mes de las precampañas, si dejamos correr el tiempo, cada vez es más riesgo cuidar el principio de equidad, por eso se deben de suspender, se usan para hacer proselitismo con tintes electorales, reconducimos y apercibimos que si no se cumple esto que estamos señalando en los límites de organización, serán suspendidos", dijo.

Advierten a Gálvez

La Comisión de Quejas advirtió a la aspirante presidencial del Frente por México, Xóchitl Gálvez, que debe frenar sus declaraciones en las que habla de sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

El INE dio un plazo de tres horas a la senadora para borrar de sus redes sociales una entrevista en la que se promueve como candidata y habla de su plan de gobierno rumbo a la elección presidencial.

Los consejeros le advirtieron en que es la sexta ocasión en la que le exigen un discurso prudente, porque las precampañas y campañas aún no empiezan, y cualquier posicionamiento sobre electoral es ilegal.

Además, le aclararon, el hecho de que siga siendo senadora, al mismo tiempo que representante del Frente, no implica que tiene una libertad sin límites.

La consejera Claudia Zavala criticó que Gálvez use entrevistas para posicionarse, cuando de manera reiterada le han dicho que lo que hace es ilegal.

"Se tratan temas relacionados (en esas entrevistas) con lo que son actos de proselitismo, y me parece que no es la primera ocasión en la que a la senadora se le dice que tiene que tener, como servidora pública, el cuidado y prudencia discursiva, pero lamentablemente lo que tenemos aquí es que ya se le ha dado esta instrucción en seis ocasiones", indicó.

También criticó que a Gálvez y Sheinbaum se les ordene borrar publicaciones por considerar que son fuera de la norma, y aprovechen para publicar los videos y reiterar que dichos mensajes serán borrados.

"Aquí la pregunta a las personas políticas es ¿Cómo quieren llevar este proceso electoral?", agregó.

"Ya hemos resuelto varias quejas sobre la conducta de la senadora y no me canso de repetir el artículo tercero de la LEGIPE: son actos anticipados de campaña los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que contengan llamados al voto en contra o favor de una candidatura o expresiones pidiendo cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.

"Es una conducta bastante reiterada y esta es la ley que hoy nos rige, y los procesos internos ya terminaron, y si bien la senadora tiene una mayor libertad de expresión, sus conductas sí parecen sugerir ser contrarias a la ley", afirmó.