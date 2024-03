Encuesta REFORMA no me quita el sueño: Gálvez

Foto: Agencia Reforma / Xóchitl Gálvez en reunión con la Coparmex en el Centro Asturiano.

Cd. de México.- Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por el PAN, PRI y PRD, aseguró que no le quita el sueño la Encuesta REFORMA en la cual es superada por 24 puntos por la aspirante de Morena Claudia Sheinbaum en la intención del voto.

"Si ustedes creen que la Encuesta me quita el sueño pues no, no me lo quita. Al contrario, eso invita a que redoblemos esfuerzos.

"¿Por qué? Porque 47 por ciento de la gente no contestó la encuesta y de ese 47 por ciento, el 38 por ciento no ha decidido por quién va a votar", señaló Gálvez, quien fue invitada a dialogar con empresarios de Coparmex.

La candidata añadió que del 53 por ciento de los que respondieron la encuesta, el 12 por ciento podría cambiar su voto.

"Por eso estoy aquí, porque quiero que cambien su voto", añadió Gálvez.

