Endurecería EU sanciones aéreas para México

CDMX.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) podría imponer sanciones más severas a México por incumplir las 28 observaciones que hizo en seguridad aérea cuando lo degradó a Categoría 2.

Juan Antonio José, especialista en el sector aéreo, dijo que a días de cumplir un año de la degradación, las autoridades aeronáuticas mexicanas han demostrado su incapacidad para corregir y atender los señalamientos, por lo que en una nueva auditoría la FAA podría establecer otras sanciones que afectarán las operaciones a Estados Unidos.

"Para las líneas aéreas sería catastrófico que les cancelaran rutas en este momento en el que han podido recuperar su capacidad a niveles de 2019, pues no tendrían forma de crecer y desarrollarse en uno de sus principales mercados: el norteamericano", aseguró.

Rogelio Rodríguez, también experto en el sector, afirmó que incluso la FAA ya ha tomado medidas al dejar abierta la fecha de la próxima auditoría.

"Esto indica que no hay voluntad del Gobierno de Estados Unidos por cerrar este tema, en ese sentido México no ha podido demostrar si cumplió o no.

"Y esto es una forma de endurecer las medidas, es una actitud hostil no darle prioridad al cierre de la auditoria para saber si se cumplió y por ende saber si se recategoriza o no", enfatizó.

Esta situación beneficia a las aerolíneas norteamericanas que siguen ganando terreno en el mercado, lo cual es un efecto perverso para las líneas aéreas nacionales.

Carlos Torres, analista aéreo, expuso que hay riesgo de que el regreso de México a Categoría 1 sea indefinido, generando mayor detrimento del sector aéreo mexicano por la pérdida de mercado.

En el primer trimestre se transportaron 8 millones 398 mil pasajeros entre México y EU, 87.5 por ciento más anual.