Enfermo mental es procesado 'fast track' por intento de homicidio

Ciudad de México.- Rodolfo está en prisión a pesar de que no está en capacidad de defenderse y sólo porque el MP de la Fiscalía CDMX y el abogado de oficio, optaron por una ruta que les facilitara la vida a ellos aunque lo perjudicaran a él.

Su madre salió a buscarlo cuando no regresó a casa un día y sólo logró encontrarlo gracias a la benevolencia de un custodio penitenciario que, al ver a la progenitora desesperada, admitió buscarlo y le llevó pruebas fotográficas de que efectivamente estaba en una de las celdas.

Rodolfo es un joven que se pone muy nervioso cuando se le hacen preguntas sencillas que no logra entender del todo, en ocasiones no puede responder cuál es su nombre, además de que tiene que tomar medicamento todos los días.

A pesar de todo esto, Rodolfo fue acusado de intento de homicidio sin que Blanca, su madre y familiar a cargo, le asistiera. El proceso fue fast track luego de que el Ministerio Público y abogado de oficio optaron por la ruta rápida para librarse del asunto. Rodolfo fue trasladado al Reclusorio Oriente, uno de los de vida interna más crueles de la ciudad, después de ser llevado ante un juez que dictó la prisión oficiosa sin que nadie reparara en sus condiciones mentales.

Hasta donde sabe la madre, el joven declaró (o le hicieron declarar) en el proceso que no se acordaba de lo que había sucedido el día de los hechos. Pero todo esto lo sabe la madre de segunda mano, debido justamente a que Rodolfo no se le facilitó que su familiar lo asistiera ante una acusación tan grave. Además, lo poco que sabe la madre indica que a Rodolfo se le acusa de haber aventado piedras a un indigente y que, con sus 38 kilos de peso, se le consideró un riesgo letal y un riesgo para la sociedad si se le dejaba suelto.

La madre desesperada explicó a Crónica que las autoridades abusaron de la condición de Rodolfo y que no le creyeron que tenía una enfermedad mental. O bien optaron por no creerle para deshacerse del asunto.

“Mi hijo desapareció el viernes y lo estuve buscando, lo reporté y me dijeron que estuviera marcando para ver si había respuesta a pesar de que estuve en contacto cada seis horas no había informe”.

Blanca buscó a su hijo en las calles y en diferentes fiscalías y en el Semefo. Fue Locatel quien le informó que su hijo estaba en un reclusorio, pero que no tenían más datos. “En cuanto me enteré, fui al reclusorio y comencé a preguntar, un custodio me dijo que no me podían dar información, pero al final aceptó ayudarme porque me vio muy afligida. Yo le conté de la condición que tiene mi hijo. Con su foto buscó a mi hijo y me confirmó que ahí estaba; me enseñó una fotografía que le acababa de tomar son su celular… me di cuenta que mi hijo está golpeado y con una playera que no es suya”, relató la madre.

Después de saber que su hijo se encontraba en el reclusorio, la madre contactó al abogado que representó a Rodolfo y notó la falta de interés: “mi hijo lleva más de 48 horas en el reclusorio y el abogado que lo asistió me dijo que mi hijo era acusado de haber golpeado a un hombre, que no me podía explicar a detalle porque lo estaban esperando para otra audiencia, que lo esperara; cuando salió de nuevo me dijo que tenía prisa y que otra abogada iba a continuar con el caso. Ella me dijo que no sabía nada porque no ha abierto la carpeta y el licenciado que asistió a mi hijo no le había comentado nada. Yo le reiteré que mi hijo está enfermo y que necesita sus medicamentos”.

Los presuntos defensores de oficio tampoco se ponen de acuerdo en qué se le imputa a Rodolfo, “el abogado primero mencionó que lo habían trasladado por lesiones contra un indigente, luego me dijo que por tentativa de homicidio. También me dijo que mi hijo le había dicho que había ido a hacer ejercicio, lo que se me hace imposible”, rememoró la madre, “me dijeron que supuestamente hay un video de una cámara, pero que no se sabía si es mi hijo o no. Y yo no sé nada, no sé ni a que fiscalía llegó para poder ir a preguntar y que me informen sobre lo que realmente pasó; nadie me dice absolutamente nada y el abogado me informó sólo que el juez determinó que Rodolfo pasara dos meses en prisión y que aunque tenga discapacidad tiene que pasar el proceso ahí”, concluyó Blanca. (Con información de Crónica)