Enfrentan larga batalla para vencer el covid-19; ocho de cada 10 presentan secuelas

Ciudad de México.- “Muy agradecido con todas las enfermeras por las atenciones que me han dado, se preocupan por el ser humano”, dijo Serafín entre lágrimas y sonrisas cuando expresó a Excélsior que gracias a ellas, un mes después de contraer covid-19 y estar grave, sería dado de alta de la Unidad Temporal del Hospital General Ajusco Medio.

De estatura media con 71 años, Serafín ingresó con una saturación menor a 70; fue necesario colocarle unas puntas nasales de alto flujo para que pudiera respirar mientras la infección por SARS-CoV-2 cedía.

Un par de días después inició con su rehabilitación pulmonar. Pero la batalla contra las secuelas apenas comenzaba pues, cuando pasó la emergencia, tuvo que hacer ejercicios de recuperación musculoesquelética.

La importancia de una movilización temprana es que evitamos que el paciente se deteriore más; si me dejo de mover el cuerpo empieza a perder funciones, se atrofia y empieza a tener úlceras o deformidades óseas por lo mismo que no me estoy moviendo”, comentó la terapeuta, Valeria Palacios, una de las encargadas de la de la Clínica de Rehabilitación Pulmonar en esta unidad de tratamiento poscovid.

Por el contrario, el caso de Gerardo, de 54 años, tomará mucho más tiempo para salir de este centro médico. Cuando ingresó, en agosto de 2021, ya no podía respirar por sí solo. Desde ese día, ha sido intubado cinco veces.

"Ha tenido un par de eventos en donde el sistema ha estado con ligeras fallas, entonces lo tienen que volver a intubar; lo extuban, se mantiene y después recae y otra vez. A la fecha hemos trabajado con él actividades básicas y de ventilación”, detalló Valeria Palacios.

Serafín en terapia de rehabilitación pulmonar.

En la caminadora se monitorea el desempeño pulmonar y cardiovascular del paciente. Fotos: Wendy Roa

CUESTA ARRIBA

De acuerdo con los especialistas ocho de cada diez pacientes que se recuperan de SARS-CoV-2 presentan secuelas como fibrosis pulmonar, hipertensión, fatiga, dolor de cabeza, ansiedad y pérdida de la memoria, entre otras. Por ello, la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) desarrolló estas unidades de atención tras covid-19.

En el caso del Ajusco Medio, hay una caminadora donde se monitorea el desempeño pulmonar y cardiovascular de los pacientes, además, cuando la persona se mantiene en cama por periodos largos, recibe terapia para recobrar la movilidad.

"Una rehabilitación pulmonar es vital para el reingreso y reincorporación de un paciente a su vida normal. Las fisioterapias pulmonares, la rehabilitación física, adecuados ejercicios respiratorios en casa y hacia un futuro, es una buena reincorporación de un paciente en su domicilio”, expresó el doctor Jesús Ortiz, director del hospital.

Una vez que egresan, pacientes como Serafín y Gerardo siguen bajo vigilancia médica. Se les da un programa personalizado para que realicen sus ejercicios en casa y puedan llevar una vida “normal”, además de que cada mes deben acudir a sus citas para evaluar su evolución.

La estrategia de atención integral poscovid de la Sedesa se ofrece en 12 hospitales generales, nueve pediátricos, dos materno infantil y en la clínica hospital Emiliano Zapata y consiste en la atención de fisioterapeutas, nutriólogos y sicólogos, entre otros especialistas.

Desde 2020, cuando se creó el programa, 19 mil personas han sido atendidas.

"También se ha fortalecido la respuesta en términos de salud mental, las Unidades de Atención y Prevención de Adicciones están transformándose en unidades de atención a la salud mental incluida la atención y prevención de adicciones, entonces ahí hay una vertiente de fortalecimiento de estos servicios”, explicó la titular de la dependencia, Oliva López.