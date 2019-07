Enoja a las Clouthier tuit de Calderón

Ciudad de México.- Un tuit del ex Presidente Felipe Calderón provocó este jueves la crítica de las hermanas Tatiana y Rebeca Clouthier.

"Si Manuel Clouthier, 'Maquío', viviera, felicitaría al ex Secretario Urzúa por el valor de renunciar y marcarle los errores, los desvíos y los conflictos de interés al Presidente @lopezobrador_", escribió la noche del miércoles.

"Enseguida estaría exigiendo al Presidente que rectifique".

Horas después, la diputada morenista Tatiana Clouthier le respondió: "Sí y también hubiera señalado lo que usted no hizo. Y también creo que le hubiera pedido nombres... y me encanta cómo ponemos palabras en los muertos para evadir responsabilidad como vivos".

Su hermana, Rebeca, ex candidata panista a la Alcaldía de San Pedro Garza García, en Nuevo León, secundó la crítica.

"Ya deja de usar el nombre de mi padre y escúdate en el tuyo. Que si Maquío viviera, quién sabe qué pensaría de ti y tus actos", escribió la ex panista.