Ensalza AMLO al Ejército en aniversario del 2 de octubre

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A 55 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco encabezada por el Ejército, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ensalzó a militares por misiones de seguridad y la construcción de obras emblemáticas en este sexenio.

Argumentó que quienes participaron directamente en la matanza del 2 de octubre de 1968 fueron integrantes del Estado Mayor Presidencial, tras recibir órdenes del entonces Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente Gustavo Díaz Ordaz.

"Considerar que en esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida, el Ejército recibe órdenes, el Ejército actúa en casos como ese, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que era Gustavo Díaz Ordaz, no estoy diciendo nada que no se conozca, él mismo asumió su responsabilidad, Díaz Ordaz.

"Segundo, hay elementos para sostener que en la represión del 68, quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial, son esos testimonios que llevaron a escribir un libro a Don Julio (Scherer) y Carlos Monsiváis", justificó.

En la actualidad, recordó, su Gobierno disolvió ese cuerpo de ocho mil agentes que se encargaba de la seguridad del Ejecutivo Federal y presumió que los militares son leales a la ciudadanía que cumplen cinco misiones principales.

"Tenemos ahora un Ejército leal, sobre todo al pueblo, a las instituciones, yo creo que la lealtad debe ser a los ideales, a los principios, al pueblo, la lealtad a las personas puede ser relativa y se puede caer en la abyección, el servilismo, debemos procurar que sea lealtad al pueblo.

"Están cumpliendo con cinco misiones, las que por ley tiene encomendadas: la primera es la defensa de la soberanía, la segunda es la seguridad al interior, que se limitaba básicamente a dar seguridad en instalaciones estratégicas, puertos, aeropuerto, CFE, ahora esta segunda misión se ha ampliado porque la Sedena conduce todo el proceso de formación de la Guardia Nacional.

"La tercera misión es el apoyo en lo social y esto se ha cumplido con creces, nos ayudaron a distribuir vacunas por todo el País, y no solo eso, a aplicar vacunas, México fue el único País que en 5 meses vacunó a todos sus adultos mayores con una dosis; la misión 4 es la que se está reforzando como nunca, tiene que ver con la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo del País, ¿cuándo habían participado tanto los ingenieros militares en obras para el beneficio de México? Nunca, el Aeropuerto Felipe Ángeles, aprovecho para decir que el 1 de diciembre vamos a inaugurar el Aeropuerto de Tulum", añadió.

La quinta misión, dijo, son labores de rescate en el Plan DN-III, que se decreta ante emergencias o desastres naturales.