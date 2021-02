Enseña diputado dedo al defender ley antiaborto

Reforma

Aguascalientes.- Al defender la iniciativa que reforma la Constitución de Aguascalientes para reconocer el derecho a la vida desde la concepción, el diputado del PVEM, Sergio Augusto López, levantó su dedo medio al ejemplificar que "si lo mete al ano de una persona, el dedo sigue siendo suyo".

"Lo mismo pasa con este tema (del aborto), el niño, el bebé no es de la mujer, es una vida", dijo en tribuna.

"El aborto no es una interrupción, no se vuelve reanudar, no es un derecho porque no existe el derecho a matar, no es seguro porque siempre muere una vida y a veces no es, no es legal porque es inconstitucional, no es salud porque el embarazo no es una enfermedad, el aborto no es progreso ya que al eliminar a los seres más inocentes de una sociedad no aporta mas que dolor".

El legislador local comentó que su ideología es defender la vida, por lo que votará a favor de la reforma.

"Estimada feminista, no pidas la legalización del aborto, mejor exige que te hagan la histerectomía, esto sí es derecho a decidir sobre tu cuerpo, resuelve el problema de raíz, ¿te animas o te falta valor?", añadió.

Durante la sesión de este viernes, el Pleno del Congreso de Aguascalientes discute un dictamen que reforma varias disposiciones de la Constitución local para que se reconozca el derecho a la vida desde la concepción y la personalidad jurídica del producto.

En este dictamen fue incluida una iniciativa presentada por el ciudadano Carlos García Villanueva, presidente en Aguascalientes del Frente Nacional por la Familia.